Pubblicato il: 21 febbraio 2018 alle 14:00

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania , Barbara Evola , Katia Orlando e Marcello Susinno

Palermo, – Non siamo disponibili a sostenere alcuna proposta di modifica della ZTL centrale : chi avanza ipotesi surreali per aprire un varco su piazza Marina sta prendendo in giro i cittadini palermitani.

La modifica del perimetro della ZTL è tecnicamente impossibile per la presenza di due varchi elettronici già attivi in prossimità della piazza (Via Porto Salvo e Porta Felice); inoltre, qualsiasi ipotesi di modifica del perimetro, in particolare se compromette la disposizione dei varchi, deve essere sottoposta al parere preventivo del Ministero delle Infrastrutture e Traporti.

Chi dice di voler far diventare piazza Marina una zona libera da limitazione veicolare sta solo facendo propaganda.

Oltre alle ragioni tecniche c’è anche una questione politica: piazza Marina, nel cuore del centro storico della città, si trasformerebbe in un’area di parcheggio selvaggio. A nostro giudizio invece oggi ci sono le condizioni per rendere piazza Marina interamente pedonale, valorizzando il carattere storico e monumentale della piazza.

