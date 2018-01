Pubblicato il: 19 gennaio 2018 alle 20:40

Palermo, dibattito in Consiglio comunale su Zona a Traffico Limitato: “Ztl migliora qualità aria e vivibilità. A breve sarà ripristinato collegamento fra Porta Nuova e parcheggio Basile. Segnaletica per i varchi Ztl e avvisi via sms per pass scaduti. Sulle multe Ztl si esprima Avvocatura comunale”

dichiarazione di Giusto Catania e Marcello Susinno (Sinistra Comune)

“Dopo la relazione dell’ assessora Riolo su Ztl, mobilità e multe ai cittadini che violano in buona fede la Zona a Traffico limitato, dal dibattito in Aula è comunque emerso il dato pacifico che la Ztl migliora la qualità dell’aria e la vivibilità – affermano Giusto Catania e Marcello Susinno di Sinistra Comune. Abbiamo appreso, per bocca del presidente Gristina, che Amat presto ottimizzerà la segnalazione dei varchi indicando anche, con display luminosi ad hoc, i relativi orari di apertura. Da lunedì il collegamento tra Porta Nuova e il parcheggio Basile sarà ripristinato. Infine, Amat perfezionerà il sistema di avviso automatico via sms(disponibile oggi solo su espressa richiesta) che indicherà al cittadino sul cellulare l’imminente scadenza del pass Ztl. Ci sembrano ottimi risultati malgrado i tentativi di strumentalizzazione dell’opposizione, soprattutto per quanto concerne le sanzioni economiche a carico dei cittadini ‘colpiti’ dalle maxi multe Ztl. Siamo contrari a una sanatoria generalizzata. Secondo noi l’Amministrazione comunale deve avvalersi del parere dell’Avvocatura al fine di verificare possibili interventi sulla tematica. La Corte di Cassazione ha già riconosciuto il cumulo giuridico e la buona fede del ricorrente, addebitando il pagamento della sola prima sanzione. “

