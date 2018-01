Pubblicato il: 31 gennaio 2018 alle 21:34

Ancora una volta oggi in aula si è cercato di fare chiarezza sulla confusione che regna sovrana in tema ztl. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc che prosegue:”a detta dell’Assessore Riolo sembrerebbe però che la confusione sia stata fino ad ora generata dalla stampa, che ha deformato la realtà, creando così cattiva informazione in merito al tema oggi discusso. Nessuna assunzione di responsabilità dunque da parte di un’amministrazione che oltre a scaricare le proprie inefficienze su altri soggetti, ha semplicemente confermato una totale incapacità di dialogo e la solita attitudine al doppiopesismo, ossia tolleranti nelle proprie mancanze soprattutto in termini di erogazione di servizi ai cittadini ed intransigenti con gli eventuali errori commessi dagli stessi .

Com. Stam.