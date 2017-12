Pubblicato il: 26 dicembre 2017 alle 14:49

Castel Sant’elia- Domenica 24 dicembre si svolto un evento eccezionale. Lo studioso civitonico Stefano Cavalieri , dopo lunghe e approfondite ricerche sul territorio falisco, è l’autore di una sensazionale scoperta storico-architettonica sulla Basilica di Sant’Elia a Castel Sant’Elia in provincia di Viterbo. Una scoperta che tutti gli appassionati di storia locale, di storia dell’arte e di storia della religioni hanno potuto ammirare direttamente con i loro occhi durante l’intera giornata dei domenica 24 dicembre, dalle ore 8 fino all’orario di chiusura della chiesa.” In questa periodo dell’anno – spiega lo studioso civitonico- si verifica all’interno della Basilica di Castel’Sant’Elia una proiezione di luci creata artificialmente dall’uomo medievale. Questa scoperta risolve alcuni quesiti sulla morfologia dell’edificio, sul perchè ha una navata non in asse con l’abside, sul perchè viene utilizzata nelle arcate una colonna di diametro più grande rispetto alle altre, e l’ipotesi che la struttura sorgesse non sul tempio di Diana ma su un antico Mitreo. All’interno sono rappresentate alcune scene dell’Apocalisse e nel solstizio d’inverno la luce che entra dalle monofore laterali della basilica va ad allinearsi una alla volta con le monofore ed arcate della navata opposta. In tutto sono 7 congiunzioni come i sigilli dell’Apocalisse .Gli architetti medioevali avevano riportato alla realtà, facendolo toccare ai fedeli, il momento dell’apertura dei sigilli creando un qualcosa di spettacolare all’occhio umano. La somiglianza dei destini sia del Dio Mitra che del Profeta Elia, tutti e due sono ascesi al cielo con un carro di fuoco”. Uno spettacolo emozionante e stupefacente al quale non è voluto mancare anche il sindaco di Castel Sant’Elia Vincenzo Girolami che è rimasto stupefatto.

Alfredo Parroccini