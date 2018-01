Pubblicato il: 18 gennaio 2018 alle 08:28

Presentata la nuova edizione del salone, al via giovedì con 700 aziende da tutto il mondo. In mostra più 200 modelli personalizzati dai migliori customizer internazionali. Debutta l’MBE Award.

Verona – Dalla produzione di serie e custom al mondo delle competizioni, dall’abbigliamento agli accessori, dalturismo allo sport, fino agli spettacoli: alla Fiera di Verona si rinnova l’appuntamento con il mondo del motociclismo in tutte le sue forme. Da giovedì 18 a domenica 21 gennaio torna la decima edizione del Motor Bike Expo, con una giornata in più di manifestazione.

Grazie a 700 espositori di marchi di assoluto prestigio e 8 padiglioni con 79mila metri quadrati di superficie coperta, Motor Bike Expo si conferma punto d’incontro dell’universo-moto, riunendo aziende e operatori da mercati strategici come California, Emirati Arabi, Taiwan, Hong Kong, Giappone, e naturalmente da tutta Europa.

La decima edizione veronese del salone è stata presentata oggi alla Fiera di Verona da Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, e Francesco Agnoletto, organizzatore di Motor Bike Expo, insieme a Paola Somma.

“L’edizione 2018 – commenta Maurizio Danese – si apre in un contesto economico favorevole per il comparto delle moto che segna il quarto passo in avanti consecutivo realizzato dal mercato nazionale, con le vendite che a fine 2017 hanno superato i 220mila veicoli”.

“Cerchiamo di proporre ai visitatori ciò che, da amanti delle due ruote a motore, ci piacerebbe trovare in una manifestazione di questo tipo – spiega Francesco Agnoletto –. Qui si incontrano appassionati di mototurismo, di Custom, Cafe Racer, sportive e fuoristrada, uniti dalla stessa grande passione”.

Ancora una volta Motor Bike Expo evidenzia il suo “lato special”, con oltre 200 moto custom esposte e ospiti internazionali di questo settore, con contest e show dedicati. Al decennale debutta l’MBE Award che premia una delle dieci moto top-ten selezionate da una giuria d’eccezione. Tra novità, anche il concorso “The Art Of Kustom”, incentrato sulla personalizzazione dei caschi che vede sfidarsi otto “top artists” del custom painting e pinstriping, provenienti da Thailandia, Taiwan e Giappone.

Le aree esterne del quartiere fieristico vengono animate dalle esibizioni dei migliori stuntmen, dagli spettacoli del drifiting-auto, senza dimenticare la scuola di guida in mota e il Campionato italiano di trial indoor.

Sabato 20 gennaio torna l“incursione” dei Mosquito’s, la parata di ciclomotori più pazza del mondo con Piero Pelù, Dj Ringo e Giovanni Di Pillo.

Non mancano, poi, le aree dedicate a temi specifici come la mobilità sostenibile ed il turismo in sella.

Anche per questa edizione si conferma, inoltre, il workshop Motor Bike Education, rivolto agli studenti delle scuole medie del territorio, per sviluppare i temi del motociclismo, prendendo in considerazione tecnologia e sicurezza.

Informazioni orari e biglietti. Da giovedì 18 a domenica 21 gennaio 2018 l’orario di apertura al pubblico è dalle 9 alle 19, il costo del biglietto è come sempre di 18 euro (acquistabile direttamente alle casse di Veronafiere o in prevendita sul circuito Ticketone; ridotto 15 euro per i ragazzi da 6 a 10 anni ed ingresso gratuito per i bambini under 6. Attraverso il circuito Vivaticket è possibile acquistare un biglietto singolo o sottoscrivere un abbonamento per l’ingresso a tutte e quattro le giornate al prezzo di euro 54 (oltre ai diritti di prevendita).

Com. Stam.