Pubblicato il: 1 febbraio 2018 alle 21:33

“La semplificazione fiscale e la Flat tax rappresentano il motore per fare ripartire l’economia del Paese”. Lo dice il senatore Francesco Scoma, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia che aggiunge: “Abbiamo il dovere di ridare fiducia alle famiglie e alle imprese italiane non solo a parole ma con i fatti. Abbassare le tasse insostenibili, lasciando nelle tasche dei cittadini quelle risorse che alimenteranno i consumi innescando un circuito virtuoso che porterà l’Italia fuori dalla crisi. Solo così –aggiunge Scoma- si potrà creare lavoro vero per i giovani e non farlocco come quello creato da chi è stato al governo del Paese negli ultimi cinque anni”.

