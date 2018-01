Pubblicato il: 15 gennaio 2018 alle 19:02

Corse regionali Trenitalia: in Sicilia nel 2017 la puntualità sfiora l’85%, la regolarità quasi al 100%

più di 8 convogli regionali su 10 arrivano puntuali

cancellate soltanto lo 0,05% delle corse programmate per cause imputabili a Trenitalia

migliorano gli indici di gradimento del servizio: l’ 87,9% dei clienti si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso, con una crescita di 5,5 punti percentuali negli ultimi due anni

in dodici mesi: oltre121mila treni circolati, per circa 10 milioni di viaggiatori

Palermo, 15 gennaio 2018

In Sicilia sale all’ 85% la puntualità reale dei treni regionali arrivati entro i 5 minuti dall’orario previsto. Solo lo 0,05% dei convogli regionali è stato cancellato, portando così al 99,9% l’indice di regolarità, che misura le corse effettuate rispetto alle programmate.

A confermare i risultati delle corse ferroviarie regionali gestite da Trenitalia nel corso del 2017 è il giudizio dei clienti: nell’ultima indagine chiusa a novembre dove l’87,9% si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso, facendo salire la media del periodo da gennaio a novembre dall’ 80,3% del 2015 all’ 84,2% del 2017, con una crescita in due anni di 3,9 punti percentuali.

Nelle ore di punta del mattino, nella fascia 6-9 è il 93,3% delle corse ad arrivare puntuale, percentuale in aumento dello 0,3% rispetto quella dello scorso anno. Il trend continua a essere positivo: la puntualità reale aumenta di 2,9 punti percentuali rispetto al 2015 e di 0,1 punti percentuali vs 2016.

Sono indici che, considerando le sole cancellazioni (0,05%) e ritardi (4,8%) imputabili direttamente a Trenitalia, salgono al 99,9% come regolarità e 95,2% per la puntualità, a dimostrazione che la macchina industriale e organizzativa di Trenitalia sta confermando la sua positiva evoluzione, con una riduzione rispetto al 2016 di 0,1 punti percentuali dei ritardi di sua diretta responsabilità. Il bilancio del 2017 tiene conto del volume di servizi prodotti in regione, pari a 121.206 treni circolati, percorrendo complessivamente 9,8 milioni di km trasportando 10 milioni di passeggeri.

L’ultima indagine demoscopica, condotta a novembre da una società esterna al Gruppo FS, ha evidenziato un miglioramento nel giudizio che i clienti danno del servizio sia nel confronto con gli anni precedenti 2016 e 2015 (+2,9% vs novembre 2016 e +5,5% vs novembre 2015), sia con il cumulato annuo (+2,9% vs il 2016 e +3,9% vs il 2015).

Il gradimento maggiore a novembre si registra nel comfort (90,7%), e nella permanenza a bordo (88,6%).

Per quanto riguarda la permanenza a bordo le percentuali migliori si registrano nel comfort (90,7%) nella cortesia e la professionalità del personale (90%) e nell’informazione a bordo (87,5%).

Rispetto a novembre 2016 i trend di maggiore crescita si registrano nella pulizia (+5,9%) nella puntualità (+5,5%) e nelle informazioni a bordo treno (+5,5%)

