Pubblicato il: 14 febbraio 2018 alle 12:59

Stamane il Dott. Salvatore Buscemi – vice commissario straordinario del comune di Trapani– ha incontrato un gruppo di genitori dei bambini fruitori del servizio mensa scolastica.

Pur apprezzando il tempestivo intervento dell’Amministrazione Comunale, che a tutela dei bambini, ha emesso ieri apposita ordinanza di sospensione del servizio in via cautelativa e temporanea, i genitori hanno chiesto che vengano effettuati maggiori controlli da parte delle autorità preposte al fine di scongiurare in futuro simili accadimenti.

Il Dott. Buscemi ha assicurato l’impegno dell’Amministrazione a risolvere l’emergenza valutando ogni possibile azione volta ad assicurare il servizio di mensa secondo gli standard di legge, compresi i maggiori controlli richiesti a tutela della salute dei bambini.

