A partire dalle ore 12 del 31 dicembre e per tutto il 1 gennaio, il Teatro Massimo propone un ricco programma musicale sul maxischermo in piazza Verdi, che comprende documentari sull’attività del Teatro Massimo e alcuni concerti.

Il 31 dicembre 2017 a partire dalle ore 12 verranno proposti i due concerti gospel “Vincent Bohanan & The Sound of Victory Fellowship Choir” (26 dicembre 2017) e “James Hall & Worship & Praise” (26 dicembre 2016).

In serata la Nona sinfonia di Beethoven diretta da Zubin Mehta con l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo, eseguita al Teatro Antico di Taormina l’8 luglio 2017 con il soprano Julianna Di Giacomo, il mezzosoprano Lilly Jørstad, il tenore Michael Schade e il basso Wilhelm Schwinghammer.

Dopo la mezzanotte del 31 verrà trasmesso il Concerto di Capodanno del 1 gennaio 2017, con l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo diretti da Giacomo Sagripanti, solisti il soprano Nadine Sierra e il tenore Paolo Fanale.

Il primo gennaio alle 12 diretta dalla Sala Grande del Capodanno Barocco; a seguire la trasmissione del concerto del 18 dicembre 2017 “Dreams come true” diretto da Michele De Luca con la Massimo Kids Orchestra, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno del Teatro Massimo. In conclusione alle 18.30 in diretta dalla Sala Grande (anche in diretta web sul sito del Teatro Massimo) il Concerto di Capodanno diretto da Wayne Marshall e promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

