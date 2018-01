Pubblicato il: 6 gennaio 2018 alle 16:40

Applausi a scena aperta e diverse chiamate degli artisti in proscenio ieri sera al Teatro Biondo di Palermo per Le Cirque Invisible di Jean-Baptiste Thierrée e Victoria Chaplin, un evento internazionale tra i più attesi della stagione, che ha riempito palchi e platea al suo debutto e si avvia verso il “tutto esaurito” per le repliche previste fino al 14 gennaio.

Tra il festoso e divertito pubblico anche numerosi bambini, che hanno dimostrato di apprezzare le irresistibili gag del fantasista Jean-Baptiste Thierrée e della compagna di vita e di scena Victoria Chaplin, figlia del mitico Charlot, dal quale ha ereditato un indiscutibile talento.

È difficile definire uno spettacolo come quello ideato e messo in scena da Thierrée e Chaplin. Per quasi due ore si susseguono senza interruzione trucchi, battute, gag, acrobazie… ma se si dovesse riassumere in breve ciò che Le Cirque rappresenta, probabilmente la parola esatta per farlo sarebbe “magia”.

Teatro Biondo di Palermo, Sala Grande – fino 14 gennaio 2018

Le Cirque Invisible

soggetto, regia e interpretazione Jean-Baptiste Thierrée e Victoria Chaplin

luci Nasser Hammadi

suono Christian Leemans

produzione Le Cirque Invisible

calendario delle prossime rappresentazioni al Teatro Biondo di Palermo:

sabato 6 gennaio ore 21.00

domenica 7 gennaio ore 17.30

martedì 9 gennaio ore 21.00

mercoledì 10 gennaio ore 17.30

giovedì 11 gennaio ore 17.30

venerdì 12 gennaio ore 21.00

sabato 13 gennaio ore 21.00

domenica 14 gennaio ore 17.30

costo biglietti:

1°settore

platea e palchi: intero euro 32 – ridotto euro 29

galleria: intero euro 18 – ridotto euro 16

2°settore

platea e palchi: intero euro 27 – ridotto euro 24

galleria: intero euro 15 – ridotto euro 13

3°settore

platea e palchi: intero euro 24 – ridotto euro 22

galleria: intero euro 13 – ridotto euro 11

Under 25: 10 euro (senza possibilità di prevendita)

Studenti under 26 riduzione del 50% sui prezzi interi di 2° e 3° settore

