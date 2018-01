Pubblicato il: 12 gennaio 2018 alle 07:57

Mattinata di prove per i velocisti dello sci alpino azzurro in preparazione della discesa libera di Wengen valida per la Coppa del mondo. Infatti, venerdì 12 e sabato 13 saranno impegnati con la combinata alpina e la discesa. Adrien Theaux ha fatto registrare il miglior tempo, 2:29.69, che gli ha permesso di accumulare 36 centesimi di vantaggio sul secondo in classifica Matthias Mayer. L’austriaco ha preceduto il connazionale Max Franz e i norvegesi Kjetil Jansrud e Aleksander Kilde. Prova interlocutoria per gli azzurri che si sono dedicati allo studio del percorso e si sono classificati: Dominik Paris 13esimo, Mattia Casse 33esimo, Emanuele Buzzi 41esimo, Christof Innerhofer 55esimo, Davide Cazzaniga 71esimo, Peter Fill 74esimo e Riccardo Tonetti 78esimo.

Domenica 14 gennaio il Lauberhorn ospiterà lo slalom, dove saranno impegnati gli azzurri Stefano Gross, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Patrick Thaler, Cristian Deville, Fabian Bacher.

Com. Stam.