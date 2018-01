Pubblicato il: 21 gennaio 2018 alle 08:00

Parma, – Oggi alle ore 15 le Zebre Rugby torneranno tra le mura amiche dello Stadio Lanfranchi nell’ultima sfida prima della pausa per il Sei Nazioni 2018. Avversari di Castello e compagni saranno i francesi dell’Agen che per la prima volta affronteranno le Zebre a Parma. La gara è valida per il sesto ed ultimo turno della fase a gironi della coppa europea EPCR Challenge Cup: entrambe le squadre non hanno nessuna velleità di classifica nel girone 3 che ha visto qualificarsi ai quarti di finale i francesi del Pau e gli inglesi del Gloucester, avversari questa sera in Inghilterra.

Le due formazioni si sono affrontate nel turno iniziale della campagna europea tre mesi fa; allo Stade Armandie la vittoria andò ai padroni di casa che superarono i bianconeri in una gara mai in discussione. Il XV del Nord-Ovest cercherà la prima vittoria nell’edizione 2017/18 della competizione, successo che potrebbe permettere al XV di coach Bradley di superare proprio i biancoblù dell’Aquitania in classifica e chiudere al terzo posto. Le Zebre hanno già superato due formazioni del massimo campionato francese nella EPCR Challenge Cup al Lanfranchi: il Brive nell’edizione 2014/15 e La Rochelle nell’edizione 2015/16.

Per l’occasione lo staff tecnico bianconero schiera la migliore formazione possibile: rientrano i nazionali a riposo lo scorso fine settimana a Pau, in un XV iniziale che vede ben 11 cambi e 12 Azzurri che da sera saranno nel ritiro romano della nazionale italiana che prepara l’esordio nel Sei Nazioni del 4 a Roma contro l’Inghilterra. Mantengono la loro maglia da titolare i trequarti Boni e Bisegni e gli avanti Sisi e Licata. Il permit player -tesserato con le Fiamme Oro Rugby nel massimo campionato italiano- è reduce dalle due mete segnate allo Stade du Hameau scorso: in totale sono tre le mete in due partite per il siciliano all’esordio nella coppa europea.

Curiosità anche per questo fine settimana per quel che riguarda il direttore di gara della sfida. Dopo aver tenuto a battesimo con le Zebre l’arbitro donna -l’irlandese Neville- scorso a Pau, al Lanfranchi per la prima volta i bianconeri saranno diretti da un fischietto della federazione della Romania, il 33enne Iordachescu fischietto di punta romeno che vanta direzioni a livello internazionale in diversi test match, al mondiale U20, nel campionato francese PROD2 nelle coppe europee EPCR Challenge Cup e Continental Shield.

La formazione dello Zebre Rugby Club che alle ore 15 scenderà in campo contro i francesi dell’Agen allo Stadio Lanfranchi di Parma nel sesto turno del girone 3 della EPCR Challenge Cup:

15 Matteo Minozzi*

14 Giulio Bisegni

13 Tommaso Boni*

12 Tommaso Castello (cap)

11 Mattia Bellini

10 Carlo Canna

9 Marcello Violi*

8 Giovanni Licata* (permit player tesserato con le Fiamme Oro Rugby)

7 Johan Meyer

6 Maxime Mbandà

5 George Biagi

4 David Sisi

3 Eduardo Bello

2 Oliviero Fabiani

1 Andrea Lovotti*

A disposizione:

16 Tommaso D’Apice*

17 Cruze Ah-Nau

18 Dario Chistolini

19 Leonard Krumov*

20 Derick Minnie

21 Edoardo Padovani*

22 Guglielmo Palazzani

23 Giovanbattista Venditti*

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Andrea Manici*, Sami Panico*, James Tucker,

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Agen: All. Prosper

Arbitro: Vlad Iordachescu (Romanian Rugby Union)

Assistenti: Cristian Serban e Alexandru Ionescu (entrambi Romanian Rugby Union)

Diretta streaming con una camera sul canale Youtube di Rugby Channell. Diretta testuale del punteggio sul sito del torneo www.epcrugby.com e sull’account twitter ufficiale delle Zebre Rugby https://twitter.com/ZebreRugby con hashtag della gara #ZEBvAGE

