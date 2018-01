Rugby Serie C, Girone 1 2017/18: il calendario della seconda fase

Pubblicato il: 18 gennaio 2018 alle 08:00

Serie C, girone 1 2017/18: il calendario della Poule Promozione e della Poule Passaggio

Roma – La Commissione Organizzatrice Gare della FIR, a conclusione della prima fase, ha ufficializzato i calendari delle Poule Promozione e delle Poule Passaggio del Campionato Italiano di Serie C Girone 1.

Al termine del della seconda fase, le prime classificate di ciascuna Poule Promozione saranno promosse nella Serie B 2018/19, mentre le sei ultime classificate delle Poule Passaggio saranno inserite per la stagione successiva nel Girone 2 della Serie C.

La seconda fase della stagione della Serie C prenderà il via il 21 gennaio, per concludersi il 6 maggio, con gare di andata e ritorno.

Di seguito la formula della seconda fase del campionato:

Poule Promozione a sei squadre, le 1e – 2e – 3e classificate di ogni Poule della 1a Fase (art. 30 Regolamento Attività Sportiva), con gare di andata e ritorno

Poule Passaggio a sei squadre, le 4e – 5e – 6e classificate di ogni Poule della 1a Fase (art. 30 Regolamento Attività Sportiva), con gare di andata e ritorno

Promozioni in Serie B 6 squadre: La squadra Vincente di ogni Poule Promozione sarà promossa in Serie B nella stagione sportiva 2018/2019 (art. 30 Regolamento Attività Sportiva)

Passaggi in Serie C Girone2 6 squadre: La 6a Classificata di ogni Poule Passaggio giocherà nella stagione sportiva 2018/2019 nella Serie C – Girone 2 (art. 30 Regolamento Attività Sportiva)

