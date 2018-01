Pubblicato il: 14 gennaio 2018 alle 19:57

Roma – Con la nona vittoria in dieci partite, i Sitav Rugby Lyons chiudono a quota 45 punti il Girone 1 del Campionato Italiano di Serie A. L’Accademia Nazionale Ivan Francescato, grazie allo scivolone del Pro Recco in casa del Cus Genova nel derby Ligure, ottiene il pass per la Poule Promozione grazie alla netta vittoria per 52-10 sul campo del Cus Torino. Nel Girone 2 vittorie interne per Verona – che batte il Colorno nel match valevole per il primato – e ASR Milano, mentre il Parabiago espugna il campo del Noceto, già certo della Poule Promozione.

Nel Girone 3 vittorie casalinghe per Valsugana, Rangers Vicenza e Ruggers Tarvisium. Nel Girone 4 il Benevento supera l’Aquila 26-20, il Rugby Perugia batte il Gran Sasso e la capolista Prato espugna il campo del Primavera Rugby.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA FINALE DELLA REGULAR SEASON DI SERIE A

Il calendario delle Poule Promozione e Retrocessione, il cui inizio è programmato per 21 gennaio, verrà ufficializzato nella prossima settimana. Questa la composizione delle due Poule:

POULE PROMOZIONE 1 (Prime tre classificate dei Gironi 1 e 4)

Sitav Rugby Lyons, Cus Genova, Accademia Nazionale Ivan Francescato; Cavalieri Prato, L’Aquila Rugby Club, Ottopagine Benevento

POULE PROMOZIONE 2 (Prime tre classificate dei Gironi 2 e 3)

Verona Rugby, Rugby Colorno, Rugby Noceto; Valsugana Rugby Padova, Petrarca Padova, Valpolicella

POULE RETROCESSIONE 3 (Ultime tre classificate dei Gironi 1 e 4)

Pro Recco, TK Group Rugby Torino, Cus Torino; Rugby Perugia, Primavera Rugby, Gran Sasso Rugby

POULE RETROCESSIONE 4 (Ultime tre classificate dei Gironi 2 e 3)

Rugby Parabiago, Rugby Milano, Junior Rugby Brescia; Rangers Rugby Vicenza, Ruggers Tarvisium, Rugby Udine FVG

CLICCA QUI PER I TABELLINI DELLA X GIORNATA DI CAMPIONATO

F.I.R. – FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY – www.federugby.it

Com. Stam.