Pubblicato il: 28 gennaio 2018 alle 21:57

Roma – Viaggia a punteggio pieno il Cus Genova nella Poule 1 Promozione. I liguri, nella seconda giornata di campionato, hanno battuto 43-14 a domicilio il Benevento. Successo anche per il Sitav Rugby Lyons su L’Aquila Rugby Club e per l’Accademia Nazionale Ivan Francescato nell’anticipo contro i Cavalieri Prato. Nella Poule 2 Promozione vittorie interne per Valpolicella e Colorno, rispettivamente su Noceto e Petrarca Padova. Sorride il Verona che batte in trasferta il Valsugana 20-14 nel derby veneto.

Nella Poule 3 appaiati al primo posto il Pro Recco e il TK Group Torino, entrambe vittoriose in trasferta su Gran Sasso e Primavera Rugby. Il Cus Torino batte 45-7 senza problemi il Cus Perugia. Nella Poule 4 punteggio pieno per i Ruggers Tarvisium che battono 56-12 il Rugby Milano. Vittorie anche per Rangers Vicenza e Junior Rugby Brescia.

