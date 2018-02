Pubblicato il: 20 febbraio 2018 alle 13:11

Roma— Secondo giorno di raduno a Settimo Torinese per la Nazionale U20 in vista della partita contro la nazionale francese di categoria programmata per venerdì prossimo allo stadio Jean Laville di Gueugnon con calcio d’inizio fissato alle 18:45 italiane.

Dopo le prime due giornate, in cui gli Azzurrini sono usciti sconfitti contro Inghilterra ed Irlanda nonostante due ottime prove della squadra guidata da Fabio Roselli ed Andrea Moretti, l’Italia U20 si prepara ad affrontare una Nazionale particolarmente in forma con due vittorie all’attivo nelle prime due giornate del Torneo.

Per gli Azzurrini sarà dunque una nuova prova di maturità su un campo certamente difficile “Sarà una partita impegnativa dove affronteremo una squadra con una fase di conquista molto solida e particolarmente competitiva, con un gioco imprevedibile” ha dichiarato Fabio Roselli “Stiamo cercando di prepararci al massimo per mettere pressione in fase di conquista e per cercare di rallentare il loro gioco. L’obiettivo dovrà essere quello di ritrovare la stessa consistenza difensiva che avevamo perso per una buona parte del primo tempo contro l’Irlanda”.

Di seguito i convocati per la partita contro la Francia:

Piloni

Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Leonardo MARIOTTINI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

Tallonatori

Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Seconde linee

Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan, FRA)

Flanker/n.8

Enrico GHIGO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Michele LAMARO (Petrarca Padova)* – capitano

Lucas GULIZZI (Rugby Club Tolonnais)

Davide RUGGERI (Rugby Como)*



Mediani di mischia

Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)*

Luca CROSATO (Lafert San Donà)

Mediani d’apertura

Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

Centri/Ali/Estremi

Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Andrea DE MASI (Rugby Mogliano)

Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)*

Damiano MAZZA (Rugby Parma)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Indisponibili per squalifica: Manni, Bianchi, Koffi.

Indisponibili per infortunio: D’Onofrio, Nocera, Forcucci, Modena, Gemma, Marinello, Wrubl, Vaccari.

Com. Stam.