Pubblicato il: 10 febbraio 2018 alle 19:34

Dublino– A Dublino l’Irlanda supera l’Italia per 56 a 19 nella seconda giornata del NatWest 6 Nazioni 2018. Nel primo tempo monologo irlandese in campo, con quattro mete a zero segnate dagli uomini di Joe Schmidt, che grazie al grande possesso palla e al preciso piede di Sexton chiudono la prima frazione sul 28-0. Nel secondo tempo non bastano le tre mete siglate dagli Azzurri per rimettere in piedi un match già compromesso nel primo tempo. Nella seconda frazione gli irlandesi continuano infatti ad attaccare trovando altre quattro marcature pesanti che trasformate fissano lo score sul definitivo 56-19.

Prossimo appuntamento per gli Azzurri il 23 a Marsiglia contro la Francia nel terzo turno del Torneo.

Dublino, Aviva Stadium – sabato

NatWest 6 Nazioni, II giornata

Irlanda v Italia 56-19 (28-0)

Marcatori: 11’ m. Henshaw tr Sexton (7-0), 14’ Murray tr Sexton (14-0), 20’ m. Aki tr Sexton (21-0), 36’ m. Earls tr Sexton (28-0) s.t. 44’ m. Henshaw tr Sexton (35-0), 54’ m. Best tr Carbey (42-0), 56’ m. Allan tr Allan (42-7), 60’ m. Stockdale tr Carbery (49-7), 65’ m. Gori tr Allan (49-14), 70’ m Stockdale tr Crbery (56-14), 75’ m. Minozzi (56-19)

Irlanda: Kearney; Earls, Henshaw (45’ Larmour), Aki, Stockdale; Sexton (51’ Carbery), Murray (51’ Marmion); Conan (40’ Stander), Leavy, O’Mahony; Toner, Henderson (40’ Roux); Furlong (4’ Porter), Best R. (cap)(59’ Cronin), McGrath (68’ Healy).

all. Schmidt

Italia: Minozzi; Benvenuti T., Boni, (54’ Hayward) Castello, Bellini; Allan, Violi (58’ Gori); Parisse (cap), Steyn (45’ Mbandà), Negri (58’ Ruzza); Budd, Zanni; Ferrari (54’ Pasquali), Bigi (45’ Ghiraldini), Quaglio (37’ Lovotti)

all. O’Shea

arb. Romain Poite (Francia)

g.d.l. Pascal Gauzere (Francia), Matthew Carley (Inghilterra)

TMO: David Grashoff (Inghilterra)

Calciatori: Sexton (Irlanda) 5/5, Carbery (Irlanda) 3/3, Allan (Italia) 2/3

NatWest 6 Nations Man of the Match: Conor Murray (Irlanda)

CRONACA: Il drop di Tommaso Allan apre la seconda giornata del NatWest 6 Nazioni tra Irlanda ed Italia all’Aviva Stadium di Dublino.

Dopo primi dieci minuti in assoluto equilibrio è l’Irlanda ad aprire le marcature con il secondo centro Robbie Henshaw che buca la difesa avversaria dopo ripetute ripartenze degli irlandesi a ridosso della linea di meta azzurra. Il mediano d’apertura Jonathan Sexton trasforma per il 7-0 iniziale all’Aviva Stadium.

Tre minuti più tardi sono ancora i trequarti padroni di casa a trovare la marcatura: al 14’ il mediano di mischia Conor Murray schiaccia l’ovale in meta sull’assist dell’ala Jacob Stockdale, concretizzando un’ottima azione della linea veloce irlandese. Il numero 10 Jonathan Sexton trasforma ancora per il 14-0.

Sul finire del primo quarto gli irlandesi trovano la terza meta dell’incontro con il centro Bundee Aki che su una ripartenza assistita vicino la linea di meta degli Azzurri riesce ad andare oltre. Jonathan Sexton è ancora perfetto dalla piazzola: al 20’ l’Irlanda conduce sull’Italia per 21-0.

Al 36’ gli irlandesi trovano la quarta meta che vale il bonus, su un contrattacco per un pallone perso dagli azzurri, ottimamente concretizzato dall’ala Keith Earls sul lato destro del campo. Jonathan Sexton non sbaglia nella trasformazione, per il 28-0 in favore dell’Irlanda sul finire di tempo.

Nella seconda frazione di gioco in apertura sono ancora i padroni di casa a marcare, questa volta su un intercetto di Robbie Henshaw che si inserisce in un passaggio tra Sergio Parisse e Tommaso Allan. Sexton è ancora perfetto dalla piazzola per il momentaneo 35 a 0.

La sesta meta della partita arriva al 53’ con la marcatura del tallonatore Rory Best che concretizza un drive da touche ben impostato dalla squadra di Joe Schmidt. Il neo entrato Carbery centra successivamente i pali sulla trasformazione per il 42-0.

L’Italia di Conor O’Shea trova la prima marcatura del suo incontro al 57’ con il mediano d’apertura Tommaso Allan servito da un’ottima azione personale del trequarti centro Tommaso Castello. Lo stesso Tommaso Allan trasforma, accorciando le distanze per gli azzurri sul 42 a 7.

Sul finire del terzo quarto l’Irlanda va ancora oltre la linea di meta, con l’ala Jacob Stockdale bravo ad inserirsi nella difesa degli Azzurri portando ancora avanti i padroni di casa nel punteggio.

Al 65’ l’Italia trova ancora la via della meta con il subentrato Edoardo Gori su un passaggio al largo del capitano dell’Italrugby Sergio Parisse. La successiva trasformazione dell’apertura Tommaso Allan porta gli azzurri sul 49-14.

A dieci minuti dal termine è ancora l’ala Jacob Stockdale a volare in meta su un intercetto, allungando ancora nello score sul 56-14 in favore dei padroni di casa.

Al 75’ l’Italrugby trova la terza marcatura del proprio incontro, con l’estremo Matteo Minozzi bravo a finalizzare un’apertura a largo ben giocata dalla linea dei trequarti Azzurri.

Nelle ultime azioni di gioco Azzurri vicini alla quarta meta che vale il bonus, ma la corsa verso la meta di Mattia Bellini è interrotta dal grande recupero in corsa dell’ala irlandese Keith Earls. Due minuti più tardi il triplice fischio dell’arbitro Romain Poite chiude il match sul definitivo 56-19.

