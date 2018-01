Pubblicato il: 23 gennaio 2018 alle 19:33

Roma – Primo giorno di raduno a Roma per la Nazionale Italiana Rugby presso il CPO Giulio Onesti. Dopo una doppia sessione di allenamento mattutina gli Azzurri, con Conor O’Shea e Sergio Parisse in prima fila, sono stati protagonisti nel lancio italiano del NatWest 6 Nazioni al Salone d’Onore del CONI.

“Sarà il mio secondo torneo alla guida dell’Italia – ha esordito il CT dell’Italrugby – . Come nella scorsa edizione, l’emozione è sempre tanta. Rispetto alle precedenti gare abbiamo acquisito maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo un gruppo giovane con età media inferiore ai 26 anni: un dato molto importante per il futuro del rugby italiano che aumenta in modo sano la competitività e la possibilità di scegliere i giocatori da convocare in Nazionale. La presenza di senatori come Parisse è di aiuto per tutti i nuovi giocatori che per si affacciano al rugby internazionale con la maglia azzurra. ”.

“Il lavoro congiunto con le franchigie – continua O’Shea – va nella direzione che vogliamo. I giocatori sono più performanti e l’intesa sempre migliore che hanno sul campo, con il proprio club, è un fattore da non trascurare. Il nostro obiettivo sarà quello di giocare il miglior rugby possibile”.

“Essere il capitano di un gruppo così giovane è un motivo di orgoglio per me – ha dichiarato Sergio Parisse a margine della conferenza stampa – . Siamo continuando la strada intrapresa insieme a Conor: sappiamo che è dura ma abbiamo un gruppo molto valido che ha grandi margini di miglioramento. Esordire in casa contro l’Inghilterra, davanti al nostro pubblico, sarà emozionante come sempre”.

“Firmare per una vittoria? No. Firmerei per arrivare all’ottantesimo sempre con il risultato in bilico. Abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore e sappiamo che possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari”.

L’Italrugby esordirà al NatWest 6 Nazioni 2018 4 alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma contro i campioni in carica dell’Inghilterra. Il match sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Com. Stam.