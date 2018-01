Pubblicato il: 23 gennaio 2018 alle 20:30

Allan: “La sana competizione interna migliora la squadra e aumenta la profondità nelle scelte”

Roma – Secondo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby al CPO Giulio Onsesti di Roma. Dopo il lancio italiano del NatWest 6 Nazioni 2018, gli Azzurri hanno svolto una nuova sessione di allenamento sul campo dell’impianto romano in vista della prima partita del torneo contro i campioni in carica dell’Inghilterra – in calendario domenica 4 alle 16- match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

“E’ una grande emozione essere qui – ha dichiarato Tommaso Castello nell’incontro con la stampa a margine della seduta di allenamento – . Due anni fa ho fatto parte del gruppo senza mai scendere in campo al 6 Nazioni. Credo sia il sogno di ogni rugbista poter rappresentare la propria Nazionale in questo torneo. L’importante è restare sempre concentrati partita dopo partita”.

“L’arrivo di Pete Atkinson – continua il capitano delle Zebre – è sintomo della direzione importante che ha intrapreso la FIR. L’attenzione sul fitness, aspetto su cui lo staff azzurro conta molto, insieme al miglioramento delle strutture messe a nostra disposizione, ci permette di lavorare al meglio e di migliorarci costantemente. E’ chiaro che la parte finale spetta a noi che dobbiamo dare sempre il 100% per rendere al meglio”.

“Il lavoro che stanno svolgendo le franchigie è evidente. Zebre e Benetton hanno una interpretazione del gioco leggermente diversa, è normale, ma la sinergia con la Nazionale è alla base di tutto – conclude il centro Azzurro – .

Rientra nel gruppo dell’Italrugby Tommaso Allan, assente ai test match : “E’ vero, la competizione è aumentata. Ma questo è uno dei tanti aspetti per migliorare la squadra. Ogni giocatore lotta per ottenere il posto da titolare, è normale. La squadra ha aumentato la profondità in vari ruoli”.

“Le statistiche degli scorsi test match non giocano a nostro sfavore. Ci manca quell’1% e un pizzico di concretezza in più per segnare più punti. Il nostro piano di gioco è più che valido: sta a noi attuarlo nel modo migliore”.

“Brunel alla Francia? Ho esordito con lui in Nazionale e sicuramente il ricordo è positivo. Sarà strano incontrarlo da avversari. E’ un buon allenatore e farà bene con loro”.

Nella giornata di giovedì saranno ufficializzati i convocati per le prime due partite del NatWest 6 Nazioni contro Inghilterra e Irlanda.

