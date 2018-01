Pubblicato il: 5 gennaio 2018 alle 06:31

Roma– Tanto rugby nel palinsesto ovale del primo weekend rugbistico del 2018. Nel tredicesimo turno di Guinness Pro 14 i leoni biancoverdi della Benetton Rugby sabato a Monigo sfideranno i sudafricani dei Cheetahs in diretta su Eurosport 2 con kick off alle 14:15. A seguire live dal “Lafranchi” di Parma le Zebre di coach Bradley affronteranno i Glasgow Warriors, attuali prima in classifica della Conference A. Tutte le altre sfide del tredicesimo turno di Guinness Pro 14 saranno visibili in diretta su Eurosport Player.

Nella prima giornata di ritorno d’Eccellenza sabato alle 15 al Patarò Stadium gli attuali primi in classifica del Calvisano ospiteranno la formazione fiorentina dei Medicei. Alla stessa ora al”CPO” Giuio Onesti di Roma la S.S. Lazio Rugby 1927 affronterà il Petrarca Padova, mentre allo stadio “Battaglini” di Rovigo i bersaglieri padroni di casa sfideranno il Conad Reggio. Allo stadio “Pacifici” di San Donà di Piave andrà invece in scena il match dal sapore playoff tra il Lafert San Donà e il Rugby Viadana 1970. Nel posticipo domenicale del decimo turno al “Quaggia” di Mogliano Veneto la formazione di casa biancoblù ospiterà le Fiamme Oro Rugby con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Tutte le partite del decimo turno di campionato saranno visibili in diretta su www.therugbychannel.it e sull’APP FIR.

