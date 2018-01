Pubblicato il: 5 gennaio 2018 alle 18:06

Parma, – Il pubblico dello Stadio Lanfranchi di Parma è pronto a riabbracciare nuovamente le Zebre Rugby in occasione della prima gara del 2018. A soli sette giorni dall’ultima uscita casalinga i bianconeri ospiteranno gli scozzesi Glasgow Warriors nel Guinness PRO14. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A che vede proprio il XV di coach Rennie in testa al girone con 53 punti frutto di 11 successi su 12 gare. Le Zebre –seste in classidica con 17 punti- rincorrono la quarta vittoria stagionale nel torneo dopo i successi casalinghi contro Ulster e Connacht e la vittoria in trasferta in Sudafrica contro i Southern Kings.

Per la sfida agli scozzesi –mai sconfitti nei 10 precedenti dal XV del Nord-Ovest- lo staff tecnico delle Zebre ha deciso cinque cambi nella formazione titolare rispetto al derby del 30 perso di misura contro il Benetton Rugby. Tre sono quelli nel reparto dei trequarti che vedrà l’esordio stagionale in maglia bianconera per Edoardo Padovani –tornato in Italia dopo l’esperienza in Francia al Tolone- e l’esordio assoluto col club per Rory Parata, giovane utility back irlandese ultimo arrivato nella rosa di coach Bradley. La terza novità è quella di Giovanbattista Venditti che ritrova il rugby giocato dopo essersi ristabilito dall’infortunio subito a metà a Gloucester.

Nel reparto degli avanti invece rientra dalla squalifica il flanker Johan Meyer –espulso a Treviso due settimane fa- mentre la casacca numero 2 sarà sulle spalle di Tommaso D’Apice.

La formazione dello Zebre Rugby Club che sabato 6 alle ore 16.30 scenderà in campo contro gli scozzesi Glasgow Warriors allo Stadio Lanfranchi di Parma nel tredicesimo turno del Guinness PRO14:

15 Edoardo Padovani*

14 Rory Parata

13 Giulio Bisegni

12 Tommaso Castello (cap)

11 Giovanbattista Venditti*

10 Carlo Canna

9 Marcello Violi*

8 Renato Giammarioli*

7 Johan Meyer

6 Maxime Mbandà*

5 George Biagi

4 David Sisi

3 Eduardo Bello

2 Tommaso D’Apice*

1 Andrea Lovotti*

A disposizione:

16 Luhandre Luus*

17 Andrea De Marchi

18 Roberto Tenga

19 Valerio Bernabò

20 Derick Minnie

21 Guglielmo Palazzani

22 Maicol Azzolini*

23 Ciaran Gaffney

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Mattia Bellini, Dario Chistolini, Leonard Krumov*, Andrea Manici*, Sami Panico, James Tucker,

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Glasgow Warriors: Jackson, Jones L, Jones H., Grigg, Matawalu, Russell, Horne G.;

Fagerson M., Fusaro, Harley (cap), Gray, Peterson, Halanukonuka, MacArthur, Allan (A disposizione: Malcolm, Kebble, Rae, McDonald, Ashe, Pyrgos, Horne P.,Thomson) All. Rennie

Arbitro: Andrew Brace (Irish Rugby Fooball Union)

Assistenti: Eddie Hogan-O’Connell (Irish Rugby Fooball Union) e Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Brian MacNiece (Irish Rugby Fooball Union)

La gara sarà messa in onda in diretta su Eurosport 2 in Italia. Diretta testuale del punteggio sul sito del torneowww.pro14rugby.org e sull’account twitter ufficiale delle Zebre Rugby https://twitter.com/ZebreRugby con hashtag della gara #ZEBvGLA

Biglietteria singola gara – Stadio Lanfranchi di Parma:

€ 10 Tribuna Ovest

€ 5 Tribuna Est e Curve, Over 65 e donne

€ 2 Under 18

€ 0 Under 6

Come acquistare i tagliandi per le gare dello Zebre Rugby Club :

• Sito internet biglietteria Ciaotickets nella pagina: www.ciaotickets.com/organizzatore/zebre-rugby

• Rivendite autorizzate Ciaotickets consultabili su: www.ciaotickets.com/punti-vendita

• Allo Stadio “Lanfranchi” il 6 a partire dalle ore 15

I punti di pre-vendita abilitati Ciaotickets a Parma e provincia sono:

Bar Tabaccheria Lottici

Piazza Ghiaia, 33/D – 43121 Parma (PR) Tel. +39 0521 235692

Tabaccheria Al Campus

Via Bruno Schreiber, 15/H – 43124 Parma (PR) Tel. +39 0521 708011

Tabaccheria Mille Idee

Via Giuseppe Garibaldi, 69 – 43017 San Secondo Parmense (PR) Tel. +39 0521 874071

Tabaccheria Palestrina

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 25 – 43036 Fidenza (PR) Tel. +39 0524 520207

Serendipità Game People

Via S. Martino, 12 – 43029 Traversetolo (PR) Tel. +39 0521 844148

Com. Stam.