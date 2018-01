Pubblicato il: 27 gennaio 2018 alle 20:29

Roma – Si accorciano le distanze in vetta al Campionato Italiano di Eccellenza. Il Rovigo impatta 24-24 sul campo delle Fiamme Oro: gara in salita per i padroni di casa che si trovano sotto sul 13-0 al 17’. Il XV di Guidi riesce a ribaltare il risultato e, dopo il nuovo vantaggio dei Bersaglieri, agguanta il pareggio a tempo scaduto con un calcio piazzato di Roden. Terzo posto per il Petrarca Padova che supera 40-13 il Mogliano: partita saldamente in mano alla squadra di Marcato che riesce a imporre il proprio gioco e a portare a casa una vittoria importante. Bagarre in zona play-off: il Lafert San Donà e il Rugby Viadana 1970, con le vittorie esterne rispettivamente sul campo dei Medicei e sulla Lazio, insidiano il quarto posto delle Fiamme Oro.

alle 15 il posticipo tra Conad Reggio e la capolista Calvisano in diretta su therugbychannel.it.

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” –

Campionato di Eccellenza – XI giornata

Fiamme Oro Rugby v FEMI-CZ Rugby Rovigo 24-24 (15-13)

Marcatori: p.t. 3’ cp Mantelli (0-3), 10’ m. Cioffi tr Mantelli (0-10), 17’ cp Mantelli (0-13), 20’ m. Ngaluafe tr Roden (7-13), 34’ m. Ngaluafe (12-13), 39’ cp Roden (15-13); s.t. 44’ m. Barion tr Mantelli (15-18), 56’ cp Roden (18-18), 59’ dp Mantelli (18-21), 67’ cp Roden (21-21), 73’ cp Mantelli (21-24), cp Roden 80’+4’ (24-24)

Fiamme Oro Rugby: Ngaluafe; Sepe, Seno, Quartaroli (53’ Gabbianelli), Bacchetti; Roden, Calabrese; Amenta (56’ Licata), Bianchi, Cristiano (74’ Cornelli); Caffini, Fragnito; Di Stefano (26’ Iacob), Moriconi (61’ Kudin), Cocivera (50’ Zago).

All. Guidi

FEMI-CZ Rugby Rovigo: Odiete; Barion, Davies, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; De Marchi, Lubian, Zanini (54’ Ferro); Parker, Boggiani (61’ Ortis); D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara.

All. McDonnell

arb. Vivarini (Padova)

AA1 Passacantando, AA2 Bonacci

Quarto Uomo: Salvi

Calciatori: Mantelli (Rugby Rovigo Delta) 4/5, Roden (Fiamme Oro Rugby) 5/6

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: ca 1100. Come in tutte partite contro la Rugby Rovigo Delta, le Fiamme ritirano la maglia numero 10 per onorare la memoria di Stefano Casotti, mediano d’apertura di entrambe le squadre, scomparso prematuramente in un incidente stradale nel 1995.

Man of the Match: Junior Ngaluafe (Fiamme Oro Rugby)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 2; Rugby Rovigo 2

Padova, Stadio “M. Geremia” –

Eccellenza, XI giornata

Petrarca Padova v Mogliano Rugby 40-13 (28-3)

Marcatori: p.t. 4’m.Trotta tr. Fadalti (7-0), 14’ m Rossi tr Fadalti ( 14-0), 16’ c.p. Giabardo G. (14-3)30’m. Cannone tr. Fadalti( 21-0), m. Su’a tr.Fadalti (28-3) s.t. 46’m. Riera (33-3) , 52’ m. Bernini tr. Fadaldi (40-3), 55’m. Masato (40-8) 75’ m. Ferraro(40-13)

Petrarca Padova: Fadalti (62’ Coppo); Rossi, Favaro( 18’ Rizzi, 80’ Su’a), Belluco, Bettin; Riera, Su’a (69’ Cortellazzo); Bernini, Nostran (cap.) ( 13’Conforti), Trotta; Salvetti (41’Saccardo), Cannone; Filippetto( 30’Vannozzi), Delfino, Acosta ( 7’Scarsini)

All. Marcato

Mogliano Rugby: Giabardo A (35’-39’ Ferraro) ,Masato, Buondonno (78’ Giabardo G.), Zanatta (58’ Da Re), Guarducci; Giabardo G.(49’Mornas), Fabi (41’ Gubana); Manni, Corazzi (Cap.)(12’ Carraretto, 14’ Corazzi), Baldino; Maso (v.Cap.), Flammini(53’ Bocchi); Stefani (23’ Bigoni), Nicotera( 48’Ferraro) Vento (48’Buonfiglio).

All. Dalla Nora

Arb.: Manuel Bottino (Roma)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Cusano (Vicenza)

Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Note: giornata serena, circa 8°.. Spettatori circa 1000.

Cartellini: 29’ giallo Nicotera (Mogliano Rugby), 38’giallo Corazzi ( Mogliano Rugby), 57’ giallo Saccardo ( Petrarca Padova), 73’ giallo Bernini ( Petrarca Padova)

Calciatori: Fadalti(Petrarca Padova)5/6 ; Giabardo G.( Mogliano Rugby)1/1 , Mornas ( Mogliano Rugby) 0/2

Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 5 ; Mogliano Rugby 0

Man of the Match: Su’a (Petrarca Padova)

Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa-

Eccellenza XI giornata

S.S.Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970 6-32 (6-12)

Marcatori: p.t. 2’ cp Ceballos (3-0), 9’ m Finco (3-5), 14’ cp Ceballos (6-5) , 39’ m Finco tr Biondelli (6-12) s.t. 50’ m Manganiello (6-17), 52’ m Finco (6-22), 56’ cp Rojas (6-25), 71’ m O’Keeffe tr Rojas (6-32)

S.S Lazio Rugby 1927: Antl; Di Giulio, Guardiano, Vella (50’ Giacometti); Bonavolontà F (63’ Lombardo).; Ceballos, Bonavolontà D. (cap) (72’ Giangrande); Freytes; Ercolani (57’ Pagotto), Cicchinelli; Riedi, Pierini, Leibson, Cugini (67’ Corcos), Di Roberto

All. Montella

Rugby Viadana 1970: Spinelli; Finco, Menon (65’ O’Keeffe), Pavan (52’ Rojas); Manganiello; Biondelli, Gregorio (72’ Bacchi); Denti (cap); Moreschi, Anello; Caila (67’ Chiappini), Orlandi; Denti (58’ Brandolini), Silva (58’ Breglia), Bergonzini (60’ Breglia)

all. Frati

arb. Gnecchi (Brescia)

AA1: Meconi (Roma) AA2: Rosella (Roma)

Cartellini: Al 58’ giallo a Giacometti (S.S. Lazio Rugby 1927), al 60’ giallo a Filippucci (S.S. Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/3 , Biondelli (Rugby Viadana 1970) 2/6, Rojas (Rugby Viadana 1970) 2/2

Note: Giornata soleggiata, spettatori presenti 600 circa.

Man of the Match: Ramiro Finco (Rugby Viadana 1970)

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0 , Rugby Viadana 1970 5.

Firenze Ruffino Stadium Mario Lodigiani – 27 gennaio

Eccellenza, XI giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Lafert San Donà 13 – 17 (7-3)

Marcatori: p.t. 6’ cp Ambrosini (0-3); 13’ m Greeff tr Newton (7-3); ; s.t. 45’ m Lupini tr Ambrosini (7-10); 59’ cp Newton (10-10), 62’ drop Basson (13-10); 70’ m Biasuzzi tr Ambrosini (13-17).

Toscana Aeroporti I Medicei: Basson (70’ Cornelli); Lubian, Mattoccia, Rodwell (70’ Citi), Morsellino; Newton, Fusco; Greeff, Boccardo, Cosi; Maran (cap.), Cemicetti; Montivero (55’ Battisti), Baruffaldi (68’ Broglia), Schiavon (55’ Zileri).

All. Presutti, Basson

Lafert San Donà: Biasuzzi (72’ Reeves); Pratichetti (78’ Bardella), Lupini (55’ Bertetti), Iovu, Falsaperla; Ambrosini, Van Zyl; Derbyshire (cap) (59’ Erasmus), Vian, Giusti (72’ Bacchin) ; Van Vuren, Wessels; Michelini (53’ Zanusso), Bauer (41’ Dal Sie), Ceccato (75’ Ros).

All. Ansell

Arb. Piardi (Brescia)

AA1 Liperini (Livorno) AA2 Laurenti (Bologna)

Quarto Uomo: Borraccetti (Forlì – Cesena)

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/2; Ambrosini (Lafert San Donà) 3/3; Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/3;

Note: Sole, temperatura 15°, campo in buone condizioni, spettatori 800 circa.

Man of the Match: Biasuzzi (Lafert San Donà)

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 1; Lafert San Donà 4.

