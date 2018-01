Pubblicato il: 6 gennaio 2018 alle 20:49

Roma – Non cambia nulla in vetta alla classifica dell’ Eccellenza dopo la decima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno e del 2018. Vincono le prime tre: successi interni per Calvisano e Rovigo con i Campioni d’Italia in carica che faticano soprattutto nelle prime battute di gioco contro i Medicei, mentre i Bersaglieri superano 47-19 il Conad Reggio. Vittoria in trasferta per il Petrarca Padova che espugna il campo della Lazio, restando in terza posizione.

Sorride il Lafert San Donà che batte 38-8 il Rugby Viadana 1970 superando proprio la squadra di Frati in classifica agguantando momentaneamente la quarta posizione in attesa del posticipo tra Mogliano e Fiamme Oro in calendario allo stadio “Quaggia” alle 14, match che sarà trasmesso in diretta su therugbychannel.it.

Calvisano (Bs), PATAStadium – sabato

Eccellenza, X giornata

Patarò Rugby Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei 39-23 (14-16)

Marcatori: p.t. 2′ M Susio tr Novillo (7-0), 16′ Cp Novillo (7-3), 19′ Cp Basson (7-6), 21′ M Paz tr Novillo (14-6), 28′ M Montivero tr Newton (14-13), 37′ Cp Newton (14-16). S.t. 3′ Cp Novillo (17-16), 11′ M Paz tr Novillo (24-16), 16′ M Rimpelli (29-16), 28′ M Boccardo tr Basson (29-23), 33′ Cp Mortali (32-23), 40′ M Venditti tr Mortali (39-23).

Patarò Calvisano: Chiesa (cap.); Balocchi, Paz, Mortali, Susio (70′ Bruno); Novillo (65′ De Santis), Semenzato (74′ Consoli); Zdrilich (60′ Zanetti), Archetti, Martani (79′ Tuivaiti); Venditti, D’Onofrio; Leso (70′ Biancotti), Giovanchelli (60′ Morelli), Rimpelli (70′ Cafaro).

All. Brunello

Toscana Aeroporti I Medicei: Basson; Lubian, Rodwell (45′ Mattoccia), Mccann (65′ Taddei), Morsellino; Newton, Esteki (45′ Fusco); Greeff, Boccardo, Chianucci (45′ Cosi); Maran (55′ Brancoli), Cemicetti; Schiavon (41′ Schiavon), Baruffaldi, Montivero (61′ Corbetta).

All. Presutti

Arb. Schipani

AA1: Boaretto, AA2: Bertelli,

Quarto Uomo: Pulpo

Cartellini: al 28′ giallo a D’Onofrio (Patarò Calvisano)

Calciatori: Novillo (Patarò Calvisano) 4/5, Mortali (Patarò Calvisano) 2/2, Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 3/3, Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/3

Note: giornata piovosa, campo in buone condizioni. 800 spettatori

Punti conquistati in classifica: Patarò Calvisano 5; Toscana Aeroporti I Medicei 0

Man of the Match: Michele Mortali (Patarò Calvisano)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – 6 gennaio

Eccellenza, X giornata

FEMI-CZ Rovigo v Conad Reggio 47-19 (28-12)

Marcatori: p.t. 4’ m. Van Niekerk tr. Mantelli (7-0), 11’ m. Cioffi tr. Mantelli (14-0), 17’ m. De Marchi tr. Mantelli (21-0), 20’ m. Manghi tr. Gennari (21-7), 23’ m. Odiete tr. Mantelli (28-7), 27’ m. Rodriguez non tr. (28-12); s.t. 46’ m. Majstorovic non tr. (33-12), 52’ m. Manghi tr. Gennari (33-19), 56’ m. Barion tr. Mantelli (40-19), 60’ m. Robertson-Weepu tr. Mantelli (47-19).

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Barion, Majstorovic (65’ Davies), Van Niekerk, Cioffi (57’ Robertson-Weepu); Mantelli, Chillon (70’ Loro); De Marchi, Lubian, Zanini (51’-53’ Venco) (69’ Venco); Parker (71’ Parolo), Boggiani; Pavesi (65’ D’Amico), Momberg (cap.) (61’ Cadorini), Muccignat (53’ Balboni).

all. McDonnell, Casellato

Conad Reggio: Gennari (61’ Canali); Costella, Farolini, Suniula, Caminati (49’ Tiozzo); Rodriguez (cap.), Panunzi (61’ Daupi); Devodier (49’ Perrone), Rimpelli (64’ Regestro), Messori; Du Preez, Visagie; Van Zyl (42’ Bordonaro), Manghi (69’ Gatti), Quaranta (64’ Fiume). All. Manghi

arb.: Trentin (Lecco)

AA1 Pennè (Milano), AA2 Franzoi (Treviso)

Quarto Uomo: Brescacin (Treviso)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 6/7; Gennari (Conad Reggio) 2/3

Note: giornata nuvolosa, circa 8°, campo leggermente pesante. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Giulio Zanesco, ex presidente della C.N.Ar. ed arbitro internazionale, scomparso il 2 scorso. Spettatori circa 1000.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Conad Reggio 0

Man of the Match: Odiete (FEMI-CZ Rovigo)

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici”- Sabato

Eccellenza, X giornata

Lafert San Donà v Rugby Viadana 1970 38-8 (12-3)

Marcatori: p.t. 30’ cp. Rojas (0-3), 35’ m. Falaperla (5-3), 42’ m. Falsaperla tr Van Zyl (12-3); s.t. 43’ m. Pratichetti tr Van Zyl (19-3), 44’ m. Vian GM tr Biasuzzi (26-3), 51’ m. Pratichetti (31-3), 63’ m. Finco (31-8), 78’ m. Erasmus tr Biasuzzi (38-8)

Lafert San Donà: Van Zyl; Pratichetti, Lupini (64’ Bertetti), Iovu, Falsaperla; Reeves (60’ Schiabel), Rorato (22’ Biasuzzi); Derbyshire (60’ Bacchin), Vian GM, Catelan; Van Vuren (64’ Erasmus) (74’ Van Vuren), Wessels; Michelini (64’ Ros), Bauer (60’ Dal Sie), Zanusso (47’ Ceccato).

All. Ansell

Rugby Viadana 1970: Spinelli (65’ Pavan); Amadasi (36’ Manganiello), Menon, Tizzi, O’Keeffe; Rojas (75’ Finco), Gregorio; Gelati, Moreschi, Denti And., Caila (75’ Chiappini), Orlandi, Brandolini (42’ Denti), Silva (60’ Ceciliani), Bergonzini (45’ Breglia).

All. Frati/Sciamanna

Arb. Liperini (Livorno)

AA1 Blessano (Treviso), AA2 Cusano (Vicenza)

Quarto uomo: Favero (Treviso)

Cartellini: al 37’giallo a Moreschi (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Van Zyl (Lafert San Donà) 2/3, Biasuzzi (Lafert San Donà) 2/3, Rojas (Rugby Viadana 1970) 1/1, Finco (Rugby Viadana 1970) 0/1

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Circa 309 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 5, Rugby Viadana 1970 0

Man of the Match: Andrea Pratichetti (Lafert San Donà)

Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa- Sabato

Eccellenza- X giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Padova 6-36 (6-10)

Marcatori: p.t. 8’ cp Ceballos (3-0), 23’ m Capraro tr Fadalti (6-7), 40’ cp Fadalti (6-10) s.t. 48’ m. Menniti Ippolito tr Fadalti (6-17), 55’ m Nostran tr Fadalti (6-24), 79’ m Conforti (6-29), 80’ m. Belluco tr Fadalti (6-36)

S.S Lazio Rugby 1927: Antl; Lombardo, Di Giulio (60’ Giacometti), Guardiano; Santoro (48’ Bonavolontà F.); Ceballos, (48’ Bonavolontà D.) Giangrande (cap); Freytes; Ercolani (69’ Filippucci), Pagotto; Cicchinelli, Romagnoli; Forgini (45’ Marsella), Corcos (47’ Cugini), Amendola (47’ Di Roberto)

All. Montella

Petrarca Padova: Fadalti; Capraro (60’ Pavan), Benettin (44’ Belluco), Riera (6-8’ Belluco); Ragusi; Menniti Ippolito, Francescato (49’ Su’a); Trotta; Nostran, Conforti (68’-78’ Santamaria); Salvetti, Saccardo (64’ Bernini); Rossetto (34’ Vannozzi), Santamaria (66’ Marchetto) , Borean (49’ Acosta)

all. Marcato

arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Nobile (Frosinone)

Quarto uomo: Rosamilia (Roma)

Cartellini: Al 54’ giallo a Saccardo (Petrarca Padova) e Cugini (S.S. Lazio Rugby 1927). Al 67’ giallo a Marchetto (Petrarca Padova)

Calciatori: Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 2/2, Fadalti (Petrarca Padova) 5/6

Note: Cielo coperto, spettatori presenti 500 circa. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente della Cnar Giulio Zanesco.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Petrarca Padova 5

Man of the Match: Nicolò Fadalti (Petrarca Padova)

