Pubblicato il: 7 gennaio 2018 alle 20:28

Roma – Le Fiamme Oro tornano al quarto posto. Il XV di Gianluca Guidi, nel posticipo della decima giornata del Campionato Italiano di Eccellenza, ha espugnato con il punteggio di 33-6 il campo del fanalino di coda Mogliano, salendo a quota 32 in classifica.

Gara in salita per i Cremisi che al 7’ vanno in svantaggio con il calcio piazzato di Giabardo. Tra il 12’ e il 17’ sale in cattedra Bacchetti che con due mete, trasformate entrambe da Roden, ribalta il risultato. Giabardo accorcia le distanze al 34’, ma un minuto più tardi Ngaluafe riporta a distanza di sicurezza gli ospiti. Nella ripresa la meta di capitan Amenta porta il bonus e mette in archivio il risultato che viene inchiodato dalla meta di Calabrese al 71’.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO

Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia”- Domenica

Eccellenza, X Giornata

Mogliano Rugby v Fiamme Oro Rugby 6 – 33 (6 – 21)

Marcatori: p.t. 7’ cp. Giabardo A. (3-0);12′ m. Bacchetti tr. Roden (3-7);17′ m. Bacchetti tr. Roden (3-14);34′ cp Giabardo A. (6-14); 35′ m. Ngaluafe, tr. Roden (6-21); s.t. 47′ m. Amenta tr Roden (6-28); 71′ m Calabrese (6-33)

Mogliano Rugby: Facchini(71′ Zanchi); Masato, Zanon (41’ Da Re), Zanatta (Ceccato 42′-52′), D’Anna (66′ Gallimberti); Giabardo A., Endrizzi (Cap.) (41′ Fabi); Baldino, Carraretto (49′ Finotto), Corazzi (v.Cap.); Flammini, Bocchi (74′ Lavorgna); Stefani (49′ Bigoni), Nicotera, Vento (63′ Ceccato)

all.: Dalla Nora

Fiamme Oro Rugby: Edwardson; Ngaluafe (42′-52’ Iacob)(71′ Buscema), Seno, Quartaroli (71′ Sepe), Bacchetti (60′ Gasparini); Roden, Calabrese; Amenta, Favaro (48′ st Bergamin), Cornelli (40′ st Licata); Caffini, Fragnito; Di Stefano, Moriconi (57′ Kudin), Zago (57′ Iovenniti)

all.: Guidi

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Elia Rizzo (Ferrara) , AA2 Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Quarto Uomo: Giuliano Bellinato (Treviso)

Cartellini: al 42′ giallo a Di Stefano (Fiamme Oro Rugby) e Vento (Mogliano Rugby); al 60′ giallo a Quartaroli (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Giabardo (Mogliano Rugby) 2/2; Roden (Fiamme Oro Rugby) 4/5

Note: Giornata umida e coperta, campo in discrete condizioni, circa 500 spettatori. Osservato un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio per l’improvvisa scomparsa di Fabrizio, papà del nostro giocatore Alberto Bonifazi e in memoria di Giulio Zanesco, ex arbitro internazionale e presidente del CNAR (Comitato Nazionale Arbitri Rugby)

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 0; Fiamme Oro Rugby 5

Man of the match: Mirko Amenta (Fiamme Oro Rugby)

