Pubblicato il: 1 febbraio 2018 alle 11:02

Parma – La famiglia dei partner dello Zebre Rugby Club è lieta di accogliere un nuovo importante elemento: CONAD Centro Nord, una delle 7 cooperative territoriali della nota catena di grande distribuzione italiana.

E’ stata la cornice del centro sportivo federale della Cittadella Del Rugby di Parma il teatro della presentazione di questo importante accordo che vede CONAD Centro Nord rinnovare il proprio sostegno alla franchigia di base a Parma.

CONAD è un partner da sempre vicino al territorio, al tessuto ed all’economia locale ed al mondo dello sport grazie a tanti investimenti ed iniziative di responsabilità sociale. Sin dalla fondazione delle Zebre come franchigia che partecipa ai campionati europei Guinness PRO14 e EPCR Challenge Cup, la cooperativa è stata al fianco di Tommaso Castello e compagni.

“Siamo molto contenti di avere al nostro fianco CONAD, azienda con la quale condividiamo da sempre i valori cardine del nostro sport –ha dichiarato il commercial executive bianconero Roberto Avesani– . Insieme alla solida esperienza di CONAD Centro Nord, sarà un piacere sviluppare diverse iniziative che vedranno i nostri giocatori quali ambasciatori della qualità nel nostro comune territorio. I prodotti d’eccellenza a marchio CONAD sono utilizzati quotidianamente dai nostri atleti negli snack previsti tra una sessione d’allenamento e l’altra, e nei tornei giovanili organizzati dalle Zebre alla Cittadella del Rugby durante le gare interne”.

Particolare attenzione reciproca sarà come di consueto riservata ai tanti possessori delle carte fedeltà CONAD ed agli abbonati delle Zebre Rugby Club con particolari iniziative in via di definizione.

Il direttore generale di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini anticipa alcune novità che riguarderanno l’accordo: ”Siamo legati alle Zebre da sei stagioni, dal loro inizio nell’estate del 2012. Questo dimostra che siamo uniti a questo sport, ma anche alla squadra che in questi anni ha saputo interpretare ciò in cui CONAD crede: l’impegno, il gioco di squadra, la passione, il fair play, l’inclusione tipici del rugby, ma anche la valorizzazione e la crescita delle giovani leve. Oltre alla presenza di CONAD sulla maglia, proseguirà la proficua presenza dei nostri prodotti nelle strutture ricettive dello Stadio Lanfranchi. In questa stagione svilupperemo attività che porteranno vantaggio ai tifosi e ai nostri clienti: stiamo “lavorando” infatti per portare i nostri clienti allo Stadio Olimpico di Roma per la partita del Sei Nazioni 2018 tra Italia e Scozia il 17 marzo. Stay tuned.”

Stefano Ferrari, senior marketing director di Conad Centro Nord: “Questo legame che abbiamo da tempo con una società importante del rugby è per noi un aspetto molto importante: riteniamo d’investire nello sport perché è un investimento fondamentale anche in termini di distintività. Conad vuole avere un’immagine di benessere, quindi questo accordo è sinergico anche sotto questo punto di vista. Un altro aspetto prezioso è che il rugby ha un’immagine molto positiva, di sport pulito e leale. Questi sono valori coerenti con quelli che sta portando avanti Conad. Un altro aspetto centrale della partnership è quello di cercare sempre più di legare delle presenze allo stadio del rugby e delle presenze anche nei nostri punti vendita strutturando con le Zebre delle sinergie importanti per entrambi”.

Per finire é stato il team manager delle Zebre Andrea De Rossi ad intervenire :”Sapere di avere al nostro fianco una prestigiosa azienda del territorio come CONAD è sinonimo di ulteriore fiducia nel nostro progetto di sviluppo sia societario che tecnico. Grazie al prezioso supporto dei nostri sponsor possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo. Presto presenteremo anche diversi importanti progetti tecnici che hanno come obiettivo quello di dare maggiore visibilità al nostro rugby sul territorio”.

Conad Centro Nord, con sede a Campegine (RE), è una delle sette cooperative territoriali associate nel Consorzio nazionale tra dettaglianti (CONAD*) che opera in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con più di 240 punti vendita (oltre 184.000 mq di superficie complessiva).

Conad Centro Nord detiene il 5,6% della quota di mercato con un fatturato della rete di vendita nel 2016 di oltre 1,2 miliardi di euro, frutto dell’attività di 401 imprenditori associati e circa 4.600 dipendenti.

L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.

Com. Stam.