Rugby: 6 Nazioni, Italia in raduno a Roma a due settimane dal via del Torneo

Rugby: 6 Nazioni, Italia in raduno a Roma a due settimane dal via del Torneo

Pubblicato il: 21 gennaio 2018 alle 20:04

Domani alle 15.30 al salone d’onore del Coni il lancio ufficiale trentaquattro azzurri in raduno per preparare il debutto con l’Inghilterra

Roma – Scatta questa sera la tre giorni di lavoro della Nazionale Italiana Rugby in preparazione al NatWest 6 Nazioni 2018.

A due settimane esatte dal debutto contro i Campioni in carica dell’Inghilterra, domenica 4 febbraio alle ore 16 davanti al pubblico di casa dello Stadio Olimpico di Roma, gli Azzurri di Conor O’Shea si ritrovano in serata nella Capitale, al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”.

CLICCA QUI PER I BIGLIETTI DELLE GARE INTERNE DELL’ITALIA NEL TORNEO

SCARICA L’APP UFFICIALE DI FIR E CONSULTA I PROFILI DI TUTTI GLI AZZURRI

Trentaquattro gli Azzurri convocati dal Commissario Tecnico, con il flanker Jake Polledri alla prima convocazione assoluta in Nazionale e i due giovani piloni Marco Riccioni e Cherif Traorè invitati per iniziare a respirare l’atmosfera azzurra, mentre rientrano dopo aver saltato per infortunio la finestra autunnale di novembre Biagi, Mbandà e Allan.

Domattina, dopo la riunione collettiva con il CT e lo staff, capitan Parisse e compagni sosterranno una doppia sessione sul campo numero uno, lavorando prima collettivamente e dividendosi in seguito per reparti.

Nel pomeriggio (ore 15.30), la Nazionale al completo sarà al Salone d’Onore del CONI, insieme al numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò e al Presidente federale Alfredo Gavazzi, per la presentazione ufficiale del Torneo.

Giovedì, all’indomani della conclusione del ritiro, il CT annuncerà la riduzione della lista a 31 convocati per le prime due giornate contro l’Inghilterra e l’Irlanda (Dublino, 10 febbraio).

Questi gli atleti convocati con la Squadra Nazionale in preparazione al NatWest 6 Nazioni 2018:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 8 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 2 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 2 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 6 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 89 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Seconde linee

George BIAGI (Zebre Rugby Club, 19 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 6 caps)

Marco FUSER (Benetton Rugby, 27 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 3 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 99 caps)

Flanker/n.8

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, 3 caps)*

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 2 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 129 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, esordiente)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 17 caps)

Mediani di mischia

Edoardo GORI (Benetton Rugby, 65 caps)*

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 23 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 33 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri-Ali-Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 45 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 5 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 3 caps)

Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

Leonardo SARTO (Glasgow Warriors, 34 caps)*

Giocatori invitati

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, esordiente)* – pilone

Cherif TRAORE (Benetton Rugby, esordiente)* – pilone

Non considerati per infortunio: Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs)*, Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby)*, Ornel GEGA (Benetton Rugby), Federico ZANI (Benetton Rugby)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Calendario NatWest 6 Nazioni 2018

Italia v Inghilterra, Roma 4 febbraio

Irlanda v Italia, Dublino 10 febbraio

Francia v Italia, Marsiglia 23 febbraio

Galles v Italia, Cardiff 11 marzo

Italia v Scozia, Roma 17 marzo

Com. Stam.