Parma – La Nazionale Femminile che ha lasciato ieri Reggio Emilia per trasferirsi a Parma, prosegue il raduno azzurro in vista del secondo turno del Torneo Femminile delle 6 Nazioni 2018, in calendario a Donnybrook (Dublino) domenica 11 febbraio (calcio d’inizio ore 13.00locali, le 14 in Italia) contro l’lrlanda, reduce da una netta sconfitta contro la Francia (24-0).

Due i cambi fra le atlete selezionate da Andrea Di Giandomenico a seguito degli infortuni riportati domenica scorsa contro l’Inghilterra: Anna Maria Gizzi, centro del Frascati Rugby Club 2015, sostituisce Veronica Madia che al Mirabello di Reggio Emilia ha riportato una sublussazione della spalla sinistra mentre fra le terze linee subentra Giada Franco del Rugby Colorno per Valeria Fedrighi, uscita al 21esimo della ripresa per la frattura del 4° metacarpo della mano sinistra.

Le Azzurre rimarranno a Parma fino a venerdì mattina, giorno in cui è previsto il trasferimento per Dublino.

Di seguito le convocate per Italia-Irlanda

Piloni

Giorgia DURANTE (Montebelluna Rugby 1977, tutorata Benetton Treviso), 1 cap

Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 53 caps

Michela MERLO (Rugby Mantova, tutorata Rugby Colorno), esordiente

Eleonora RICCI (C.R.A.T. A Coruña, SPA), 2 cap

Beatrice VERONESE (Valsugana R. Padova), 2 cap

Tallonatori

Melissa BETTONI ((Stade Rennais Rugby, FRA), 42 caps

Silvia TURANI (Rugby Colorno), 2 cap

Seconde linee

Giordana DUCA (Frascati Rugby Club 2015), 1 cap

Valentina RUZZA Valsugana R. Padova), 20 caps

Flanker / N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA), 31 caps

Giada FRANCO (Rugby Colorno), esordiente

Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova), 28 caps

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949), 17 caps

Mediano di mischia

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 78 caps – capitano

Arianna CORBUCCI (Frascati Rugby Club 2015), esordiente

Mediano di apertura

Jessica BUSATO (Inziative Villorba Rugby), 2 caps

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova), 28 caps

Centri/Ali/Estremi

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby), 62 caps

Anna Maria GIZZI ((Frascati Rugby Club 2015) 1 cap

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949), 22 caps

Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba), 2 cap

Michela SILLARI (Rugby Colorno), 40 caps

Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA), 39 caps

Così nel primo turno di gara:

Galles – Scozia, 18-17

Francia – Irlanda, 24-0

Italia – Inghilterra, 7-42

La classifica: Inghilterra e Francia 5pt; Galles 4pt; Scozia 1pt; Irlanda e Italia 0pt

Prossimo turno:

10.02 Inghilterra – Galles (h.12.15 locali)

10.02 Scozia – Francia (h. 19.05 locali

11.02 Irlanda – Italia (h. 13.00 locali)

