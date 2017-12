Pubblicato il: 27 dicembre 2017 alle 15:30

Le Società Akragas Città dei Templi, su disposizione del Rende Calcio1968 SRL, comunica che in occasione della gara di campionato RENDE – AKRAGAS in programma Sabato 30/12/2017, alle ore 16:30,

i biglietti valevoli per l’accesso al settore ospiti, potranno essere acquistati senza tessera del tifoso salvo diverse comunicazioni del GOS, mediante il circuito GO2 al

prezzo di:

– INTERO 10 euro (più diritti di prevendita)

– RIDOTTO donne e Under14

7 euro (più diritti di prevendita)

La capienza del settore Ospiti (Tribuna Sud) risulta pari a 860 posti.

La prevendita dei biglietti è già attiva presso i seguenti punti:

– Bar Gallo – via Manzoni Agrigento

– Edicola Tabacchi Genova – contrada San Giusippuzzu Agrigento

– Caffetteria San Vito – via Picone Agrigento

– Tabaccheria Ceresi – Corso Vittorio Veneto 299 Favara

La vendita dei tagliandi del Settore Ospiti, come da disposizioni ministeriali, terminerà

alle ore 19:00 di venerdì 29/12/2017, salvo diverse comunicazioni del GOS.

Eventuali restrizioni e/o variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Per problemi organizzativi non sarà possibile acquistare, ove previsto in sede di GOS, i biglietti del settore ospiti presso lo Stadio Lorenzon, pertanto al fine di evitare spiacevoli disagi si invita i sostenitori dell’Akragas ad arrivare a Rende già muniti di tagliando.

