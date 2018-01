Pubblicato il: 25 gennaio 2018 alle 20:30

Finalmente una risposta positiva è arrivata sulla questione pedaggio ridotto per i motociclisti detentori di un Telepass dedicato, con la proroga della riduzione fino al .

Il Ministero dei Traporti e l’AISCAT, dopo un mese di silenzio che aveva suscitato perplessità e malumore fra i motociclisti, ha infatti confermato il provvedimento con proroga fino al prossimo , data nella quale sarà fatta una valutazione complessiva del provvedimento. Lo sconto, inoltre, sarà in vigore in modo retroattivo dal 1° gennaio.

Il presidente della FMI, Giovanni Copioli, ha dichiarato: “Le nostre preoccupazioni erano giustificate ma abbiamo continuato a lavorare con pazienza nonostante il momento politico non certo favorevole. Questa proroga fino alla fine rappresenta un segnale positivo di attenzione verso le nostre istanze e premia gli sforzi di FMI, ANCMA e del mensile Motociclismo che dal 2017 sono stati i protagonisti di questa giusta battaglia per una tariffa ridotta delle autostrade per i motociclisti. Il provvedimento è ancora migliorabile e in questo tempo lavoreremo ancora per semplificare, e possibilmente estendere, questa giusta riduzione del pedaggio autostradale”.

“La riduzione per i motocicli in autostrada è giusta e supera un’anomalia unica ormai in Europa, portando i conducenti a scegliere un modo di viaggiare più sicuro”, ha affermato il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio.

Il Comunicato Ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

