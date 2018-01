Pubblicato il: 4 gennaio 2018 alle 21:16

Isola delle Femmine (PA). Si svolgerà sabato 20 gennaio 2018, con inizio dalle ore 19,30, presso la magnifica location del Saracen Sand Resort & Congress Centre di Isola delle Femmine (PA) la cerimonia di premiazione finale della prima edizione del Campionato Podistico Super Prestige. Il successo organizzativo del campionato ha visto la partecipazione di migliaia di atleti che durante la stagione agonistica 2017 hanno preso parte alle quattro gare valide per il punteggio finale. Il primo appuntamento denominato StraPalermo/Strapapà, andato in scena il 19 marzo scorso, ed organizzato dalla ACSI Sicilia Occidentale ha da subito innalzato il livello qualitativo raggiungendo nella parte non competitiva numeri di partecipazione mai visti prima in terra sicula. Il secondo appuntamento organizzato dalla ASD Atletica Terrasini come di consuetudine si è svolto la prima domenica di maggio il Trofeo Città di Terrasini 20km grazie all’ottimo lavoro del Comitato Organizzatore ha in pieno centrato gli obbiettivi fissati. La terza prova disputata Il 02 giugno la Minimaratona di Sicilia 15km. organizzata dalla ACSI Sicilia Occidentale, è stata tra gli eventi più coinvolgenti e meglio pianificati accogliendo dal primo all’ultimo concorrente con la giusta gratificazione. La quarta prova disputata il 01 novembre a Palermo è stata la ciliegina sulla torta il mitico Memorial Podistico Salvo D’Acquisto organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic ed il CESD Centro Studi Salvo D’Acquisto ha riempito il centrale Viale della Libertà dei colori di centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.Durante la serata saranno premiati oltre duecento atleti (classifica visionabile su www.biorace.it) che oltre a ricevere i trofei messi in palio dal C.O. riceveranno il premio “ECP Pegaso Abacus” ed il premio NamedSport, inoltre la cena di gala sarà aperta dal cocktail di benvenuto offerto dalla A.B.I. Professional Sicilia che con i suoi soci Barman innalzerà la qualità della serata promuovendo la figura del Barman professionale volta alla somministrazione consapevole del buon bere e alla educazione al suo consumo responsabile.

Com. Stam.