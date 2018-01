Pubblicato il: 3 gennaio 2018 alle 06:22

Il 2018 è appena iniziato ed il Tiro a Volo Italiano ha già scelto gli Azzurri che rappresenteranno il Tricolore nelle manifestazioni internazionali della nuova stagione agonistica. Il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione dello scorso 22 dicembre 2017, ha approvato gli elenchi proposti dai Direttori Tecnici Nazionali delle Specialità Olimpiche Abano Pera (Trap) e Andrea Benelli (Skeet), individuando i tiratori e le tiratrici che faranno parte delle Squadre Nazionali.

Quattro Prove di Coppa del Mondo Senior, due Junior, Giochi del Mediterraneo, Mondiali Universitari, Campionati Europei, Campionati del Mondo e Finale di Coppa del Mondo. Questi i principali appuntamenti in cui dovranno dimostrare il loro valore, con particolare attenzione al Mondiale del mese di settembre in Corea, evento in cui saranno messe in palio le prima Carte Olimpiche per i Giochi di Tokio 2020.

“Sarà un anno molto impegnativo – ci ha spiegato Pera – Il nostro obiettivo principale sarà la Corea, ma cercheremo di presentarci al meglio in tutte le occasioni. Dai miei ragazzi e dalle mie ragazze mi aspetto sempre il massimo impegno e la massima serietà. Vestire la maglia azzurra è un onore che va meritato e rispettato”.

Dello stesso orientamento anche Benelli “Nella rosa ho inserito i tiratori e le tiratrici che ritengo i più in forma e dai quali mi aspetto di più. Sono sicuro che sapranno impegnarsi senza sconti per ottenere i migliori risultati”.

fitav-azzurri-218

Com. Stam.