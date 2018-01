Pubblicato il: 7 gennaio 2018 alle 21:30

La Saracena Volley Lavalux Elits apre il nuovo anno con una importante vittoria in esterna contro il Messana Tremonti. Netto il risultato finale di 0-3 (16-25; 12-25; 11-25) frutto di una partita giocata con la giusta intensità e concentrazione da tutte le atlete che hanno disputato una gara praticamente perfetta dove ha primeggiare è stato il gruppo.

La società nebroidea era giunta nella città dello Stretto per conquistare l’intero bottino in palio e rimanere, così, aggrappata alle squadre di testa. I tre punti ottenuti consolidano il quarto posto in classifica in linea con gli obiettivi stagionali.

L’esito finale del match non è mai stato in discussione sin dal primo servizio con la Saracena Volley che ha dominato i tre set controllando le avversarie e giocando una buona pallavolo.

Nel primo parziale Foraci e compagne hanno subito imposto il proprio ritmo portandosi avanti 1-9 e tenendo a distanza di sicurezza le messinesi sino al 16-25. Stesso copione nel secondo set con un accelerata iniziale (1-6) che ha poi portato le giocatrici della Saracena sul 3-16 per poi rallentare e chiudere il set 12-25. Più equilibrato l’avvio dell’ultimo parziale con le padrone di casa che hanno tentato di tenere testa alle ragazze del team nebroideo sino all’8-9. Poi Foraci e compagne hanno ripreso a giocare con l’intensità di inizio gara chiudendo il match e festeggiando il nuovo anno con tre punti fondamentali per la classifica.

Archiviata la pratica Messana Tremonti, da domani si tornerà subito a lavorare per preparare le ultime due partite del girone di andata contro Barcellona e Nino Romano Milazzo. Si tratta di due gare impegnative con punti pesanti in palio per la classifica e l’eventuale accesso in Coppa Sicilia.

Messana Tremonti – Saracena Volley 0-3 (16-25; 12-25; 11-25)

Messana Tremonti: Privitera, Di Bartolo, D’Andrea, Giordano (l2), Giovenco, Foti (l), Millo, Gentiluomo, De Luca, Mento, Regalbuto, De Francesco, Scilipoti.

Saracena Volley: Mazzurco, Foraci Va., Cannestracci, Lamonica, Gioitta, Agnello I., Ferrarini, Agnello N., Tumeo, Foraci Ve. (L1), Pirrone (L2).

Com. Stam.