Pubblicato il: 2 febbraio 2018 alle 19:12

L’esperto navigatore milazzese vestirà i colori della scuderia siciliana nel corso della stagione sportiva 2018

Agrigento, 2 febbraio 2018 – Una ventata di ulteriore esperienza in casa Project Team.

La scuderia agrigentina ha, infatti, arricchito la propria “squadra corse” con il recente arrivo di Max Cambria, noto navigatore milazzese classe 1971, che ne vestirà i colori nel corso dell’imminente stagione sportiva 2018.

«Quel che più mi ha convinto nello scegliere la Project, dopo averli seguiti e osservati per un po’, è dipeso dal tipo di approccio mostrato nei confronti del motorsport, – ha sottolineato Cambria – ovvero, un perfetto mix di smisurata passione e professionalità, unito alla capacità di coinvolgere in egual modo e senza alcuna discriminante tutti i propri consociati, dai big ai più piccoli. Che altro non è se non l’essenza stessa di ogni attività sportiva: unire e creare i giusti stimoli. Così, dopo averne già discusso lo scorso anno tanto con Luigi Bruccoleri quanto con Salvo Coggi (rispettivamente presidente e direttore sportivo del sodalizio ndr), ho deciso di accettare ben volentieri l’invito ad esserne portabandiera nel 2018».

Cambria, che ha debuttato ufficialmente nel 1991, in occasione del Rally di Primavera, può vantare nel proprio palmares oltre 250 gare disputate in ambito nazionale, annoverando anche alcune trasferte oltreconfine. Ha affiancato alle note una quarantina di piloti rimanendo particolarmente legato al gentleman driver siculo Pino Sicilia e, in tempi più recenti, al conduttore romano Fabio Angelucci, due veri e propri punti di riferimento, per sua stessa ammissione.

Com. Stam.