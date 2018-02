Pubblicato il: 4 febbraio 2018 alle 19:21

Roma, – La Nazionale Italiana di Karate trionfa agli Europei U21, Cadetti e Juniores di Sochi, dominando il medagliere della manifestazione continentale con quindici medaglie. Successi distribuiti equamente, con cinque ori, cinque argenti e cinque bronzi, grazie ai quali gli azzurri hanno primeggiato relegando alle loro spalle Russia e Spagna. I cinque campioni d’Europa italiani sono Matilde Galassi, oro nella gara dei Cadetti individuale di Kata, Mirko Barreca primo nella gara Juniores e Giuseppe Panagia nella gara Under 21 sempre nel Kata, Aurora Pendoli medaglia d’oro nella categoria 54 kg della gara Cadetti di Kumite individuale e Christian Ferrara che – nella gara Juniores di Kumite – ha vinto la medaglia d’oro nel raggruppamento dei +76 kg. Ma nell’arena russa altri tre azzurri sfiorano l’impresa accarezzando il sogno europeo: Carola Casale argento nella gara Under 21 di Kata individuale, Giulia Ghilardotti seconda nella gara individuale Cadetti di Kumite cat.47 kg e Matteo Landi secondo nella gara Juniores di Kumite riservata ai 55 kg. Argento anche per le squadre maschile (Riccardo Battioli – Michael Bonomelli – Giulio Sembinelli) e femminile (Eva Ferracuti – Elisa Franchini – Sofia Garofoli) di Kata Cadetti e Juniores, che in finale hanno trovato un’insuperabile Spagna. Cinque anche i bronzi: Alessio Ghinami nella gara Cadetti di Kata, mentre nel Kumite Gianluca De Vivo è terzo nella gara Cadetti cat. 63 kg, Rosario Ruggiero nella gara Juniores cat. 68 kg, Michele Ciani nella gara Under 21 cat. 84 kg e Asia Agus nella gara Juniores 48 kg.

Com. Stam.