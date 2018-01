Pubblicato il: 29 gennaio 2018 alle 19:45

Il programma delle gare

SCI ALPINO

Mar. 30/01 – GP Italia juniores – GS maschile Artesina (Ita)

Mar. 30/01 – Cdm – City event maschile e femminile Stoccolma (Sve)

Mar. 31/01 – Mondiali juniores – GS femminile Davos (Svi) – ore 09.00 e 13.30

Mer. 01/02 – GP Italia giovani – SL maschile Artesina (Ita)

Mer. 31/01 – Mondiali juniores – SL femminile Davos (Svi) – ore 09.00 e 13.30

Gio. 01/02 – Cdm – 1a prova DH femminile Garmisch (Ger) – ore 11.45

Gio. 01/02 – Mondiali juniores – DH maschile in due manches Davos (Svi) – ore 10.30 e 13.00

Ven. 02/02 – Cdm – 1a prova DH femminile Garmisch (Ger) – ore 11.45

Ven. 02/02 – Mondiali juniores – SG femminile e maschile Davos (Svi) – ore 09.30 e 13.00

Sab. 03/02 – Cdm – DH femminile in due manches Garmisch (Ger) – ore 10.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 03/02 – Mondiali juniores – Team event Davos (Svi) – ore 17.00

Dom. 04/02 – Cdm – DH femminile Garmisch (Ger) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 04/02 – Mondiali juniores – AC (SG+SL) maschile Davos (Svi) – ore 10.00 e 13.00

SCI DI FONDO

Lun. 29/01 – Mondiali under 23 – Sprint TL maschile e femminile Goms (Svi)

Mar. 30/01 – Mondiali juniores – 10 km TC maschile e 5 km TC femminile Goms (Svi) – ore 10.30 e 12.30

Mer. 31/01 – Mondiali under 23 – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Goms (Svi) – ore 10.30 e 12.30

Gio. 01/02 – Mondiali juniores – Skiathlon maschile e femminile Goms (Svi) – ore 10.30 e 12.30

Ven. 02/02 – Mondiali under 23 – Skiathlon maschile e femminile Goms (Svi) – ore 10.30 e 12.30

Sab. 03/02 – Mondiali juniores – Staffetta maschile e femminile Goms (Svi) – ore 10.30 e 12.30

SALTO CON GLI SCI

Gio. 01/02 – Mondiali juniores – HS106 maschile e femminile Kanderstag (Svi) – ore 16.15 e 19.15

Ven. 02/02 – Cdm – Qualificazioni HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – ore 16.15 e 19.15, diretta tv Eurosport

Ven. 02/02 – Cdm – Qualificazioni HS145 maschile Willingen (Ger) – ore 18.00, diretta tv eurosport

Sab. 03/02 – Cdm – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – ore 14.00, diretta tv Eurosport

Sab. 03/02 – Cdm – HS145 maschile Willingen (Ger) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 03/02 – CoC – HS138 maschile Planica (Slo)

Sab. 03/02 – Mondiali juniores – Team HS106 femminile e maschile Kandserstag (Svi) – ore 16.00 e 19.00

Dom. 04/02 – Cdm – HS145 maschile Willingen (Ger) – ore 10.20, diretta tv Eurosport

Dom. 04/02 – CoC – HS138 maschile Planica (Slo)

Dom. 04/02 – Mondiali juniores – Team HS106 mista Kanderstag (Svi) – ore 11.00

COMBINATA NORDICA

Gio. 01/02 – Mondiali juniores – Team HS106/4×5 km Kanderstag (Svi) – ore 10.00 e 14.00

Sab. 03/02 – Cdm – Gundersen HS134/10 km Hakuba (Gia) – ore 05.00 e 07.00, diretta tv Eurosport

Sab. 03/02 – Mondiali juniores – Gundersen HS106/5 km Kanderstag (Svi) – ore 10.00 e 14.00

Sab. 03/02 – CoC – Gundersen HS138/10 km maschile Planica (Slo)

Dom. 04/02 – Cdm – Gundersen HS134/10 km Hakuba (Gia) – ore 05.00 e 07.00, diretta tv Eurosport

Dom. 04/02 – CoC – Gundersen HS138/10 km maschile Planica (Slo)

BIATHLON

Mer. 31/01 – Campionati Europei juniores – Staffetta singola e staffetta mista Pokljuka (Slo) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 01/01 – Campionati Europei juniores – Individuale maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.00 e 13.30

Ven. 02/02 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 10.00 e 13.00

Sab. 03/02 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 10.00 e 12.30

Sab. 03/01 – Campionati Europei juniores – Sprint maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 04/01 – Campionati Europei juniores – Pursuit maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.00 e 13.00

SNOWBOARD

Sab. 03/02 – Cdm – SBX maschile e femminile Feldberg (Ger) – ore 12.00

Sab. 03/02 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra) – ore 13.15

Dom. 04/02 – Cdm – SBX maschile e femminile Feldberg (Ger) – ore 12.00

Dom. 04/02 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Puy St. Vincent (Fra) – ore 13.15

FREESTYLE

Gio. 01/02 – Coppa Europa – SX maschile e femminile St. Francois (Fra) – ore 12.00

Ven. 02/02 – Coppa Europa – SX maschile e femminile St. Francois (Fra) – ore 12.00

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 02/02 – Mondiali juniores – Singolo maschile e femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00 e 13.30

Sab. 03/02 – Mondiali juniores – Doppio e staffetta a squadre Altenberg (Ger) – ore 10.00 e 12.30

SLITTINO SU PISTA NATURALE

Sab. 03/02 – Mondiali juniores – Doppio e 1a manche singolo maschile e femminile Laas (Ita) – ore 09.30 e 11.00

Dom. 04/02 – Mondiali juniores – 2a e 3a manche singolo maschile e femminile Laas (Ita) – ore 09.30 e 11.30

SCI ALPINISMO

Sab. 03/02 – Coppa Italia jr/cad/u23 – Sprint maschile e femminile Chamois (Ita)

Dom. 04/02 – Coppa Italia jr/cad/u23 – Pursuit maschile e femminile Chamois (Ita)

Dom. 04/02 – Coppa Italia – Individuale maschile e femminile Colere (Ita)

SCI VELOCITA’

Sab. 03/02 – Cdm – Gara 1 maschile e femminile Vars (Fra)

Dom. 04/02 – Cdm – Gara 2 maschile e femminile Vars (Fra)

Com. Stam.