GOLF L’Italia ha vinto il “quadrangolare” femminile in Spagna

GOLF L’Italia ha vinto il “quadrangolare” femminile in Spagna

Pubblicato il: 18 febbraio 2018 alle 21:23

E’ il terzo successo in quattro giorni da ricordare per il golf azzurro

L’Italia ha vinto il “Quadrangolare” femminile che si è disputato sul percorso del Costa Ballena Ocean Golf Club a Rota, nei pressi di Cadice in Spagna. Le azzurre hanno superato nel match decisivo la Germania per 5,5-3,5 ma hanno dimostrato una netta superiorità in tutto il torneo testimoniata dai due successi nelle precedenti giornate sulle forti formazioni di Spagna (5-4) e di Svezia (6,5-2,5).

E’ la terza vittoria in quattro giorni veramente da ricordare per il golf azzurro, che si unisce alle due dei professionisti Michele Cea (Ein Bay Open, Alps Tour) e Philip Geerts (RTQS #16 Killarney in Sudafrica).

La squadra italiana formata da Letizia Bagnoli, Caterina Don, Alessandra Fanali, Clara Manzalini, Alessia Nobilio, Emilie Alba Paltrinieri, Tasa Torbica e Anna Zanusso e assistita dai tecnici Enrico Trentin e Roberto Recchione e dal fisioterapista Luciano Bonici, anche nell’ultima decisiva gara contro la Germania, con cui era leader in classifica a pari punti, ha basato il suo successo su una certa superiorità nei foursomes mattutini (parziale di 2-1), confermata poi anche nei singoli pomeridiani (parziale 3,5-2,5).

I primi due punti sono arrivati da Clara Manzalini/Letizia Bagnoli (2/1 su Maike Schlender/Miriam Emmert) e da Emilie Alba Paltrinieri/Anna Zanusso (4/3 su Anni Eisenhut/Paula Kirner), mentre le tedesche hanno avuto la meglio con Carolin Kaufmann/Sarina Schmidt (1 up su Alessia Nobilio/Caterina Don). Nei singoli hanno dato la svolta decisiva Alessandra Fanali (4/3 su Miriam Emmert) e Tasa Torbica (4/3 su Sarina Schmidt), poi hanno completato il successo i pareggi di Clara Manzalini (con Maike Schlender), di Letizia Bagnoli (con Carolin Kauffman) e di Emilie Alba Paltrinieri (con Paula Kirner). Punto ininfluente delle avversarie con Anni Eisenhut (3/2 su Alessia Nobilio). Nell’altro match la Spagna ha confitto la Svezia per 6,5-2,5.

In torneo si è svolto con girone all’italiana, ossia ogni team ha affrontato gli altri tre, per questa classifica finale: Italia punti 6, Germania p. 4, Spagna. 2, Svezia p. zero.

Com. Stam.