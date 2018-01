Pubblicato il: 11 gennaio 2018 alle 06:15

Hannes Reichelt è il migliore nella prima prova della discesa libera di Wengen sulla ceebre pista del Lauberhorn, sistemata dopo il fortissimo vento dei giorni precedenti che aveva praticamente distrutto ogni protezione. L’austriaco è già salito sul podio della pista svizzera in ben tre occasioni e ha collezionato una vittoria, un secondo e un terzo posto. In particolare nel 2012 ha preceduto di una posizione l’italiano Innerhofer che salì sul gradino più basso del podio. Il tempo di Hannes Reichelt è di 2:31.50, 23 centesimi più veloce di Peter Fill. L’azzurro ha confermato il suo buon stato di forma mostrato anche in combinata alpina, quando terminò secondo a Bormio alla fine di dicembre dietro al francese Pinturault. Terzo lo specialista Beat Feuz con 2:31.84. Quarta posizione per un altro azzurro, proprio Christof Innerhofer che ha accusato 69 centesimi dalla vetta. Più indietro Dominik Paris, nono, ma in grado sicuramente di cambiare marcia in gara nei prossimi giorni. Buona prova anche di Mattia Casse, 19esimo e appena dietro Kjetil Jansrud. Più lontani gli altri italiani, Emanuele Buzzi è 38esimo con 2:36.39, 62esimo Davide Cazzaniga con 2:39.67 e Riccardo Tonetti 79esimo. Giovedì 11 gennaio è in programma il secondo allenamento cronometrato.

La gara di Coppa del mondo si svolgerà sabato 13 gennaio alle 12.30 e sarà in diretta televisiva sui canali di RaiSport ed Eurosport.

Ordine di arrivo prove DH maschile Wengen (Sui):

1 REICHELT Hannes AUT 2:31.50

2 FILL Peter ITA 2:31.73 +0.23

3 FEUZ Beat SUI 2:31.84 +0.34

4 INNERHOFER Christof ITA 2:32.19 +0.69

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 2:32.32 +0.82

6 SVINDAL Aksel Lund NOR 2:32.99 +1.49

7 FRANZ Max AUT 2:33.01 +1.51

8 THEAUX Adrien FRA 2:33.09 +1.59

9 PARIS Dominik ITA 2:33.83 +2.33

10 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 2:33.89 +2.39

11 SANDER Andreas GER 2:34.05 +2.55

12 ROGER Brice FRA 2:34.09 +2.59

13 FERSTL Josef GER 2:34.24 +2.74

14 KUENG Patrick SUI 2:34.27 +2.77

15 CAVIEZEL Mauro SUI 2:34.30 +2.80

16 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:34.35 +2.85

17 WALDER Christian AUT 2:34.52 +3.02

18 JANSRUD Kjetil NOR 2:34.63 +3.13

19 CASSE Mattia ITA 2:34.67 +3.17

20 MAYER Matthias AUT 2:34.78 +3.28

21 JANKA Carlo SUI 2:34.93 +3.43

22 BAUMANN Romed AUT 2:35.01 +3.51

23 SCHMID Manuel GER 2:35.26 +3.76

23 FAYED Guillermo FRA 2:35.26 +3.76

25 NYMAN Steven USA 2:35.28 +3.78

26 GIEZENDANNER Blaise FRA 2:35.42 +3.92

27 DRESSEN Thomas GER 2:35.45 +3.95

28 THOMSEN Benjamin CAN 2:35.47 +3.97

29 KLINE Bostjan SLO 2:35.52 +4.02

30 GISIN Marc SUI 2:35.58 +4.08

38 BUZZI Emanuele ITA 2:36.39 +4.89

62 CAZZANIGA Davide ITA 2:39.67 +8.17

81 TONETTI Riccardo ITA 2:51.81 +20.31

Com.Stam.