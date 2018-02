Pubblicato il: 4 febbraio 2018 alle 20:04

Roma, 4 febbraio 2018 – Al PalaPellicone di Ostia assegnati nel weekend trenta titoli italiani agli Assoluti di Lotta Libera, Lotta femminile e Cadetti. Qualche novità e molte conferme hanno caratterizzato il weekend di gare nel Centro Olimpico Federale della Fijlkam che – per la prima volta – ha visto la partecipazione di lottatori stranieri in possesso della licenza UWW italiana che – grazie alle nuove regole introdotte dalla United World Wrestling da quest’anno hanno potuto indossare la maglia azzurra. Nella classifica generale delle società, le Fiamme Oro si impongono nella Lotta Stile libero precedendo il CUS Torino e il Club Rovereto. Nella Lotta femminile il titolo va ai Portuali Savona Lotta, secondo posto per il CUS Torino, al terzo posto il Gruppo Sportivo Militare. Nei Cadetti la classifica a squadre premia il Club Rovereto davanti alle Fiamme Oro e al CUS Torino.

Questi i campioni italiani suddivisi per categoria:

Lotta Libera Seniores

Givi Davidovi categoria 57 kg

Nico Antonio Zarcone categoria 61 kg

Francesco Gaddini categoria 65 kg

Angelo Costa categoria 70 kg

Salvatore Diana categoria 74 kg

Aron Caneva categoria 79 kg

Shamil Kudiiamagomedov categoria 86 kg

William Raffi categoria 92 kg

Abraham Ruano Conyedo categoria 97 kg

Simone Iannattoni categoria 125 kg

Lotta femminile

Emanuela Luizzi categoria 50 kg

Francesca Mori categoria 53 kg

Teresa Lumia categoria 55 kg

Valentina Minguzzi categoria 57 kg

Carola Rainero categoria 59 kg

Francesca Indelicato categoria 62 kg

Aurora Campagna categoria 65 kg

Arianna Vettori categoria 68 kg

Dalma Caneva categoria 72 kg

Eleni Pjollaj categoria 76 kg

Cadetti

Paolo Lumia (45 kg)

Dany Lubrano (48 kg)

Raffaele Martello (51 kg)

Adriano Olisterno (55 kg)

Simone Vincenzo Piroddu (60 kg)

Francesco Masotti (65 kg)

Luigi Rinaldi (71 kg)

Aldo De Vito (80 kg)

Klevis Lumci (92 kg)

Ilarion Petseniuk (110 kg)

Com. Stam.