Pubblicato il: 22 febbraio 2018 alle 12:26

Michele Vitali: “Canotta Azzurra sogno di ogni bimbo. Bello viverlo con Luca” Ariel Filloy: “Olanda squadra aggressiva che attacca con gli esterni” Giovedì mattinata di riposo.Oggi (14.30) Sacchetti svela i 12 per i Paesi Bassi

Al Palaverde di Villorba è l’antivigilia di Italia-Paesi Bassi, terza gara delle Qualificazioni al Mondiale in Cina 2019. Con due vittorie in altrettanti incontri, gli Azzurri hanno in questa finestra la chance di chiudere il discorso per il passaggio alla seconda fase. Per farlo, la squadra di Meo Sacchetti dovrà centrare due vittorie, venerdì contro gli Orange Lions e il 26 febbraio a Cluj-Napoca contro la Romania.

Nel frattempo si avvicina rapido lo scontro con la squadra di coach Toon van Helfteren, che rispetto alle gare di novembre 2017 contro Croazia (vinta) e Romania (persa) si presenterà a Treviso senza il centro titolare Henk Norel, ma ritrovando Arvin Slagter, 110 presenze e 851 punti con la Nazionale olandese.

La marcia d’avvicinamento alla terza gara del Girone D passa attraverso il lavoro, le sensazioni, la voglia degli Azzurri. Ed è tanto l’entusiasmo e l’abnegazione di Michele Vitali, tornato nel raduno dell’Italbasket dopo le gare della Trentino Basket Cup 2016. “Indossare la canotta dell’Italia è il sogno di ogni bambino – dice la guardia classe 1991 – e penso che è la canotta che sognano tutti gli atleti. Mettersela addosso è qualcosa di speciale”. Nel raduno di Treviso Michele, così come a Brescia, è insieme al fratello Luca. Un rapporto profondo fra i due, che però in campo è quello di “compagni di squadra, e se devono volare mazzate volano. È molto bello vivere questa esperienza con lui. Essere capitano della Nazionale è una grandissima soddisfazione, sono davvero contento per mio fratello”.

Parole in Azzurro anche per Ariel Filloy, punto fermo di questa Nazionale: “Con le finestre bisogna andare più veloce. Non abbiamo il tempo di un raduno come quello in preparazione di un Europeo. Qui dobbiamo capire subito quello che ci chiede lo staff tecnico e farci trovare già pronti per venerdì”. Ariel ha già affrontato l’Olanda, nella finale della Trentino Basket Cup 2017: “E’ una squadra molto aggressiva, lo sappiamo, che sa attaccare molto bene con gli esterni e che possiede solidità fisica. Queste partite non sono mai facili. Stiamo lavorando su noi stessi, c’è tanta voglia di fare una bella prestazione”.

Dopo due giorni di doppio allenamento il CT ha deciso di concedere oggi alla squadra una mattinata di riposo. Nel primo pomeriggio, alle 14.30 presso il Relais Monaco a Ponzano di Treviso, Sacchetti svelerà in conferenza stampa i 12 giocatori che affronteranno i Paesi Bassi venerdì.

Intanto questa mattina all’alba (5.30), alcuni atleti Azzurri sono stati sottoposti ai normali controlli antidoping previsti dal CONI.

Il programma degli Azzurri a Treviso

21 febbraio

Mattina – riposo

Ore 17:30/19:30 – Allenamenti presso PALAVERDE, via G.Marconi, 10 – Lancenigo (TV)

22 febbraio

Riposo

Ore 18:30/20:00 – Allenamenti presso PALAVERDE, via G.Marconi, 10 – Lancenigo (TV)

23 febbraio

Ore 10:00/11:00 – Allenamenti presso PALAVERDE, via G.Marconi, 10 – Lancenigo (TV)

Ore 20:15 – Incontro di Qualificazione Mondiale a Treviso presso PALAVERDE

ITALIA – PAESI BASSI (diretta SkySport 2 HD)

24 febbraio

Ore 09:00 – Trasferimento per aeroporto Treviso

Ore 11:00 – Volo Treviso / Cluj

Ore 17:30/19:30 – Allenamento a Cluj Polyivalent Hall

25 febbraio

Ore 11:00/12:30 – Allenamenti a Cluj Polyivalent Hall

Ore 18:30/20:00 – Allenamenti a Cluj Polyivalent Hall

26 febbraio

Ore 11:00/12:00 – Allenamento

Ore 19:00 (ore 18:00 in Italia) Incontro di Qualificazione Mondiale a Cluj-Napoca presso “Cluj Polyivalent Hall” Arena ROMANIA – ITALIA (diretta SkySport 2 HD)

27 febbraio

Ore 10:00 – Volo di rientro in Italia

FIBA World Cup 2019 Qualifiers

Girone D

Italia, Paesi Bassi, Croazia, Romania

Prima giornata

Italia – Romania 75-70

Paesi Bassi – Croazia 68-61

Seconda giornata

Croazia – Italia 64-80

Romania – Paesi Bassi 75-68

Classifica

Italia 2/0

Romania 1/1

Paesi Bassi 1/1

Croazia 0/2

Terza giornata – 23 febbraio 2018

Italia – Paesi Passi (Treviso, ore 20.15 diretta Sky Sport HD)

Croazia – Romania (Zagabria, ore 18.00)

Quarta giornata – 26 febbraio 2018

Romania – Italia (Cluj-Napoca, ore 18.00 italiane diretta Sky Sport HD)

Croazia – Paesi Bassi (Zagabria, ore 20.00)

Quinta giornata – 28 giugno 2018

Paesi Bassi – Romania

Italia – Croazia

Sesta giornata – 1 luglio 2018

Paesi Bassi – Italia

Romania – Croazia

La formula delle qualificazioni

Otto gruppi da quattro squadre con la formula del girone all’italiana. Le migliori tre squadre di ogni gruppo si qualificano alla seconda fase, dove verranno inserite in quattro gironi da sei squadre. Le prime tre qualificate di ogni gruppo staccheranno il pass per il Mondiale 2019. Nella seconda fase non potranno affrontarsi nuovamente le squadre che nella prima fase facevano parte dello stesso girone. Il gruppo degli Azzurri si incrocerà con il gruppo C (Polonia, Kosovo, Lituania, Ungheria).

Com. Stam.