La difficile pista di Bad Kleinkirchheim esalta la sciata di Federica Brignone che nel superG anticipato di questo week-end mette a segno la settima vittoria della carriera, la seconda nella specialità dopo il successo di Soldeu nel 2016, e supera Denise Karbon nella classifica delle atlete più vittoriose di tutti i tempi, posizionandosi al quarto posto, alle spalle di Deborah Compagnoni, Isolde Kostner e Karen Putzer, a quota otto vittorie.

Brignone costruisce il secondo successo di stagione grazie ad una sciata aggressiva, concentrata a mantenere sempre la massima velocità sul tracciato e recupera, intermedio dopo intermedio, il piccolo svantaggio accumulato nella primissima parte da Lara Gut, fino a superare la svizzera nel finale, lasciandola al secondo posto, con 18 centesimi di distacco. Terza Cornelia Huetter, con 46 centesimi di ritardo, mentre quarta è la francese Tiffany Gauthier. Ottima gara anche per Nadia Fanchini, che ha una reazione molto positiva rispetto ai problemi per cui si è dovuta fermare sua sorella Elena. Nadia è quinta, con una prova che la rilancia verso le zone alte della classifica, resa ancor più valida dal lungo stop a cui le atlete sono state sottoposte per lavori di risistemazione della pista.

Decimo posto per Sofia Goggia, a causa di due gravi errori lungo il tracciato, mentre è 12/a Johanna Schnarf, meglio nella parte alta della pista che nel finale.

Ventesimo posto per Anna Hofer e trentesimo per Verena Stuffer, mentre sono uscite Nicol Delago, che aveva fatto registrare il miglior intermedio nella parte alta, Marta Bassino e Federica Sosio.

Brignone, con questo successo, sale al terzo posto della classifica di specialità, superando Sofia Goggia, che è quarta. Guida Tina Weirather con 276 punti, davanti a Lara Gut con 239 e, appunto, alla Brignone con 201.

Rinviata a domenica mattina la prova per la discesa, nel pomeriggio le atlete faranno solo un’ispezione. La gara rimane fissata alle 11.15.

Ordine d’arrivo SG femminile Bad Kleinkirchheim:

1 BRIGNONE Federica ITA 1:09.80

2 GUT Lara SUI 1:09.98 +0.18

3 HUETTER Cornelia AUT 1:10.26 +0.46

4 GAUTHIER Tiffany FRA 1:10.69 +0.89

5 FANCHINI Nadia ITA 1:10.78 +0.98

6 TIPPLER Tamara AUT 1:10.90 +1.10

7 WEIRATHER Tina LIE 1:11.04 +1.24

8 HAASER Ricarda AUT 1:11.15 +1.35

9 VONN Lindsey USA 1:11.23 +1.43

10 SCHEYER Christine AUT 1:11.29 +1.49

10 GOGGIA Sofia ITA 1:11.29 +1.49

12 SCHNARF Johanna ITA 1:11.51 +1.71

13 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:11.71 +1.91

14 GISIN Michelle SUI 1:11.81 +2.01

15 VEITH Anna AUT 1:11.84 +2.04

16 HAEHLEN Joana SUI 1:11.92 +2.12

17 VENIER Stephanie AUT 1:12.04 +2.24

18 WORLEY Tessa FRA 1:12.09 +2.29

19 SUTER Corinne SUI 1:12.11 +2.31

20 HOFER Anna ITA 1:12.15 +2.35

30 STUFFER Verena ITA 1:13.28 +3.48

