Dal 16 gennaio la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Pubblicato il: 8 gennaio 2018 alle 18:30

Trapani, 8 gennaio 2018 – “SoloPassione. Sempre di più”. E’ lo slogan della campagna abbonamenti per il girone di ritorno, che partirà il 16 gennaio e si concluderà il 26.

Sette gare in casa per riconfermare la propria passione e per sostenere la squadra nella seconda parte di campionato e provare tutti assieme a raggiungere traguardi importanti.

Questi i prezzi della campagna abbonamenti per il girone di ritorno