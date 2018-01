Pubblicato il: 29 gennaio 2018 alle 21:29

Stoccolma ospita per la terza volta nella storia un city event di Coppa del mondo nella giornata di martedì 30 gennaio (ore 17.45, diretta tv Raisport ed Eurosport) sulla “SkiStar’s Hammarbybacken”, una collina alle porte della capitale svedese. Alla competizione partecipano di diritto i primi 12 atleti presenti nella World Cup starting list di slalom e i migliori quattro atleti della classifica generale di coppa che non facciano parte di questa lista. Si utilizzeranno pali da giganti con distanze e sci da slalom, ogni nazione può sostituire un proprio atleta rinunciatario, a patto che faccia parte della top 30 della World Cup starting list di slalom. La Federazione Internazionale ha comunicato ufficialmente i partecipanti, fra i quali ci saranno Stefano Gross in campo maschile e Irene Curtoni e Chiara Costazza fra le donne.

Elenco donne:

1. Frida Hansdotter SWE

2. Petra Vlhova SVK

3. Wendy Holdener SUI

4. Bernadette Schild AUT

5. Nina Haver-Loeseth NOR

6. Melanie Meillard SUI

7. Anna Swenn Larsson SWE

8. Katharina Gallhuber AUT

9. Denise Feierabend SUI

10. Irene Curtoni ITA

11. Christina Geiger GER

12. Katharina Truppe AUT

13. Chiara Costazza ITA

14. Lena Duerr GER

15. Marina Wallner GER

16. Resi Stiegler USA

Elenco uomini:

1. Marcel Hirscher AUT

2. Henrik Kristoffersen NOR

3. Michael Matt AUT

4. Andre Myhrer SWE

5. Daniel Yule SUI

6. Stefano Gross ITA

7. Dave Ryding GBR

8. Luca Aerni SUI

9. Sebastian Foss-Solevaag NOR

10. Mattias Hargin SWE

11. Ramon Zenhaeusern SUI

12. Marco Schwarz AUT

13. Jonathan Nordbotten NOR

14. Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR

15. Linus Strasser GER

16. Noel Clement FRA

Com. Stam.