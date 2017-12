Pubblicato il: 27 dicembre 2017 alle 16:29

L’Akragas ha ripreso la preparazione atletica in vista della sfida del 30 dicembre contro il Rende allo stadio Lorenzon. I biancoazzurri hanno svolto una doppia seduta di allenamento presso l’impianto sportivo di Fontanelle. Mister Di Napoli ha tutti i giocatori a disposizione, tranne l’infortunato Danese. Il difensore, che non sarà operato alla spalla, dovrà portare ancora un tutore immobilizzante per circa 2 settimane. Poi sarà sottoposto ad un’ulteriore visita ortopedica. La squadra agrigentina tornerà ad allenarsi .

