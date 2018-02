Pubblicato il: 8 febbraio 2018 alle 21:17

25 i giocatori convocati da mister Gentilini, mercoledì 14 test con l’Albalonga juniores

Roma, – Terzo raduno stagionale per la Rappresentativa Serie D, da lunedì prossimo fino al 14 a lavoro a Pomezia.

Sono 25 i calciatori convocati per l’occasione dal tecnico Augusto Gentilini, che dirigerà gli allenamenti presso il “Roma Sport City” (Via Pontina km 30): prima sessione lunedì 12 alle ore 14.30, martedì 13 doppia seduta alle 10 e alle 14, mercoledì 14 alle ore 9. Sempre per mercoledìè in programma l’amichevole contro la formazione juniores dell’Albalonga, fischio d’inizio alle 14.45.

CONVOCATI

Portieri: Caio Vinicius Pirana (Campodarsego), Andrea Morelli (Team Altamura), Luca Bisogno (Cavese)

Difensori: Endurance Omohonria (Mantova), Riccardo Della Quercia (Pineto), Maurizio Cosentino (Picerno), Fallau Njie (Chieri), Valerio Cardamone (Legnago), Luka Dumancic (Albalonga), Antonio Ferrara (Caronnese), Matteo Pellegrini (Virtus Bergamo), Rocco La Bua (Olympia Agnonese)

Centrocampisti: Gabriele Carannante (Audace Cerignola), Michael Venturi (Sammaurese), Gianmarco Laurenti (Flaminia), Adam Ibrahim Diarrasouba (Aquila Montevarchi), Gaetano Palmisano (Nardò), Michele D’Angelo (San Severo), Davide Sabatini (Albalonga), Niccolò Marino (Olympia Agnonese)

Attaccanti: Thomas Alberti (Levico Terme), Stefano Tettamanti (Lumezzane), Sebastiano Svidercoschi (Lupa Roma), Augustus Kargbo (Campobasso)

STAFF – Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Dirigente Accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Coordinatore organizzativo/Segretario: Alberto Branchesi; Allenatore: Augusto Gentilini; Vice all: Alessandro Ciampoli; Preparatore dei portieri: Francesco Ripa; Preparatore atletico: Gianluca Cirillo; Medico: Diego Campolongo; Fisioterapista: Andrea Bandini; Magazzinieri: Sandro Della Pelle, Walter Ciolli

Com. Stam.