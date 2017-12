Calcio Femminile serie C: Si chiude un anno positivo per la Ludos

Pubblicato il: 29 dicembre 2017 alle 17:13

L’anno che se ne va si conclude con un bilancio molto soddisfacente per la Ludos.

Infatti la squadra di mister Antonella Licciardi, che lo scorso settembre in quel di Coverciano ha conseguito il patentino UEFA A con il massimo dei voti, sta primeggiando nel campionato regionale di serie C di calcio femminile. La vetta della classifica è saldamente in mano grazie ai dodici punti frutto di quattro vittorie su altrettante partite disputate, con ben 23 gol fatti e solamente uno subito.

Lo schieramento scelto dall’allenatore usticese, il modulo 3-4-3, sta dando ottimi frutti, in quanto esalta i punti di forza di questo gruppo facendogli esprimere un gioco agile, veloce e spettacolare, che sta divertendo il pubblico sugli spalti. Ottima anche la tenuta atletica, la cui preparazione è affidata a Maria Cusmà, perché la squadra fino al novantesimo corre a pieni giri, mantenendo un ritmo elevato. La capocannoniera è Maria Chiara Dragotto, andata a bersaglio già 10 volte (due triplette e due doppiette), seguono Carmen Buttacavoli con 4 reti e Benny La Mattina a quota 3. Invece Vittoria Campo e Martina Crivello, per la prima volta nella loro carriera, hanno assaporato il dolce gusto del gol. Sempre a un gol, nella classifica marcatori interna, vi sono il capitano Roberta La Cavera, Irene Intravaia, Emanuela Priolo e Jihed Gaaliche. Dal canto suo il portiere Sofia Campanella ha concluso per ben tre volte con un clean sheet.

Inoltre il finale d’anno è stato impreziosito dalla recente onorificenza che il Presidente Cinzia Valenti ha ricevuto dal CONI, con l’attribuzione della Stella di Bronzo al merito sportivo assegnatole per la sua ultradecennale attività dirigenziale.

Adesso l’auspicio in casa Ludos è che l’anno che verrà sia altrettanto foriero di soddisfazioni.

Com. Stam.