Pubblicato il: 21 gennaio 2018 alle 20:13

La Ludos passa agevolmente dal “Dino Liotta” infliggendo undici reti alle licatesi. Così Roberta La Cavera e Carmen Buttacavoli festeggiano in grande stile una partita per loro molto speciale. Infatti il capitano taglia il traguardo delle 150 presenze con la maglia della Ludos mentre l’attaccante esterno arriva a quota 80. Partita a senso unico con le palermitane assolute padrone del campo dal primo all’ultimo minuto. Sugli scudi Dragotto e Buttacavoli, entrambe autrici di una tripletta. La prima rete del match giunge al 17′ con La Mattina, che sfrutta al meglio la verticalizzazione di Zito. Al 27′ cross di La Cavera e Dragotto agevolmente deposita il pallone in fondo al sacco. La bomber concede il bis al 39′ tramutando in rete l’assist di Priolo. Nella ripresa la squadra di Mister Antonella Licciardi continua a viaggiare su ritmi altissimi. Al 9′ Giamo, da posizione centrale, con un tiro angolato trafigge Piccionello e scrive per la prima volta in questo campionato il suo nome nel tabellino dei marcatori. Al 13′ La Cavera impreziosisce ulteriormente la sua ottima performance: assist di Intravaia e il numero tre delle palermitane entra in area, dribbla un avversario e piazza la palla sul secondo palo. Al 17′ è Buttacavoli a spedire il pallone alle spalle dell’estremo difensore delle licatesi. Un minuto dopo Dragotto mette a segno la sua terza tripletta stagionale (in precedenza aveva colpito anche una traversa su calcio di punizione). Al 20′ Buttacavoli, ben servita da Dragotto, realizza la rete del 8-0. Al 22′ schema su corner battuto dalla Ludos con Buttacavoli che mette la sfera sul secondo palo e Zito, di testa, segna la sua prima rete stagionale. Poi c’è spazio per l’esordio di Filippone e Schillaci. Nel finale La Mattina, al 35′ su assist di Buttacavoli, e la stessa Buttacavoli, al 41′ su imbucata di Incontrera, rendono il punteggio ancor più rotondo.

