Calcio Femminile serie C: La capolista Ludos Palermo affronta in casa l’Eleonora Folgore

Pubblicato il: 27 gennaio 2018 alle 10:30

La capolista Ludos chiude il girone d’andata del campionato di serie C regionale di calcio femminile, affrontando al “Rosolino Lo Cicero” l’Eleonora Folgore di Castelvetrano. La partita contro le trapanesi si giocherà domani alle ore 15,00 e sarà arbitrata dal Sig. Gianluca Noto di Trapani.

I precedenti tra le due squadre sono appena due, tenuto conto che l’Eleonora Folgore è un club costituitosi da pochi anni. Infatti il primo ed unico incrocio risale alla stagione 2015/16 quando le rossonere parteciparono al Campionato di serie C con una squadra fuori classifica, in quanto già iscritte nel torneo cadetto. La squadra del presidente Cinzia Valenti si aggiudicò sia la sfida d’andata che quella di ritorno anche se in entrambe le occasioni l’arbitro fu costretto a decretarne la conclusione prima dei canonici novanta minuti (all’andata per un problema all’impianto di illuminazione del campo delle trapanesi e al ritorno perché le rossonere, a causa di infortuni, rimasero con un numero di giocatrici inferiore a quello regolamentare). Nella passata stagione, invece, l’Eleonora Folgore non prese parte al campionato.

Domenica scorsa, frattanto, l’attaccante Chiara Schillaci ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia della Ludos. Infatti la giocatrice classe 2000, arrivata quest’anno nella società palermitana, era ferma ai box per un infortunio.

Contro il Licata è scoccata l’ora del tuo debutto: raccontaci le tue sensazioni.

“Era già un’emozione guardare le mie compagne da fuori ed adesso posso dare il mio contribuito in campo. E’ stata una grande gioia ma al contempo so che da ora crescono le mie responsabilità.”

Quali sono state le tue esperienze calcistiche prima di approdare alla Ludos ?

“Per quattro anni e mezzo ho giocato a calcio a 5, quindi questa è la mia prima esperienza in quello a undici. Devo ammettere che sono due sport molto diversi soprattutto nell’assetto di squadra. Inoltre ci sono differenze anche nell’interpretazione del ruolo. Nel calcio a 5 giocavo sempre come attaccante ma ero spalle alla porta per fare da sponda alle mie compagne. Adesso, invece, devo puntare alla porta. Comunque l’impatto con questa nuova realtà è stato molto positivo.”

Il tuo obiettivo stagionale ?

“Vorrei fare bene per essere riconfermata nella prossima stagione. Mi piacerebbe chiudere il campionato realizzando 4-5 gol in modo da lasciare un segno tangibile a questa squadra.”

Domenica al “Rosolino Lo Cicero” arriva il fanalino di coda Eleonora Folgore.

“Noi abbiamo preparato la partita con la massima concentrazione così come facciamo con tutte le altre perché non sottovalutiamo nessun avversario. Chiaramente puntiamo a proseguire la nostra striscia di vittorie”.

