Pubblicato il: 4 gennaio 2018 alle 06:15

Roma, – Il prossimo 13 Gennaio, con inizio alle ore 10.30 in seconda convocazione, si svolgerà a Roma presso l’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici in Viale Castello della Magliana n. 65, l’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti. In ottemperanza alle vigenti norme statutarie e regolamentari e tenuto conto della convocazione dell’Assemblea Elettiva della F.I.G.C. per il giorno , si procederà tra l’altro all’accredito della candidatura, da parte dei Delegati Assembleari di spettanza della Lega e del Settore Giovanile e Scolastico, alla carica di Presidente Federale.L’Assemblea Nazionale della Lega è stata preceduta dalle Assemblee Regionali dei Comitati che, regolarmente convocate e celebrate, hanno provveduto a dare attuazione al percorso elettorale per le designazioni alle cariche elettive di Consigliere Federale d’Area in rappresentanza della L.N.D., in ragione di un Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud – di appartenenza, fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico 2016/2020.

A conclusione degli appuntamenti territoriali, sono risultati indicati alle singole cariche elettive:

• Consigliere Federale della L.N.D. per l’Area Nord (Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d’Aosta, Veneto e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano): Giuseppe Baretti

• Consigliere Federale della L.N.D. per l’Area Centro (Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria):

Giuseppe Caridi

• Consigliere Federale della L.N.D. per l’Area Sud (Comitati Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia):

Antonio Cosentino

Limitatamente ai Comitati Regionali dell’Area Centro, le Assemblee dei Comitati Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, in previsione dell’elezione prevista nell’assemblea di Lega del , hanno inoltre designato Francesco Franchi quale candidato della propria area territoriale di appartenenza alla carica di Vice Presidente della L.N.D., rimasta vacante dal a seguito della prematura scomparsa di Fabio Bresci.

L’ammissibilità delle candidature alle suddette cariche di Consigliere Federale e di Vice Presidente L.N.D. sarà formalmente accertata dal Collegio di Garanzia Elettorale, ai sensi delle vigenti Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.

Com. Stam.