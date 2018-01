Brignone: “Pista tosta, ho sciato al massimo”. Goggia: “Penalizzata da due errori gravi”. Schnarf: “Bene solo per metà gara”. Fanchini: “Lotto anche per mia sorella”

Pubblicato il: 13 gennaio 2018 alle 19:39

Federica Brignone: “Era una pista tosta, dove bisognava lasciare andare perché oggi lo sci sbatteva molto e bisognava scendere senza metterlo di traverso. Sono stata brava, nonostante qualche errorino nella parte alta, anche perché ultimamente ho fatto pochi giorni di allenamento nel superG. Sono contenta anche per la prestazione di Nadia, visto quello che la sua famiglia sta passando. Questa vittoria è dedicata a lei”.

Sofia Goggia: “Complimenti a Federica che ha fatto una bellissima gara. Io ho sciato fortissimo in alcuni tratti del percorso, però mi sono fermata due volte. Sono contenta di aver finito la gara perché ho avuto una reazione grintosa, visto che mi sono trovata per due volte fuori dai giochi. Bene per alcune cose, peccato per gli errori: dovrò rivedermi bene al video”.

Johanna Schnarf: “La mia è stata una gara molto buona fino a metà percorso, poi non sono più riuscita a trovare la linea giusta”.

Nadia Fanchini: “Sono contenta di questo risultato che è liberatorio, perché in questi giorni sentivo molta pressione. Continuo a lottare anche per mia sorella, me la chiesto e lo faccio. Mi manca, ma continueremo a lottare e supereremo tutto, come abbiamo sempre fatto. La pista è difficile, ma bisogna tenere lo sci sempre puntato verso il basso e andare”.

