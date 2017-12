Pubblicato il: 28 dicembre 2017 alle 15:56

Basket. Provvedimenti disciplinari. Serie A, Serie A2 e Serie A1 femminile. Gare del 23, 24, 26 e 27 dicembre 2017

Serie A

Dodicesima giornata di andata, gare del 23, 26 e 27 dicembre 2017

REYER VENEZIA MESTRE. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri

THE FLEXX PISTOIA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri

Serie A2

Tredicesima giornata di andata, gare del 23-24 dicembre 2017

Girone EST

GSA UDINE. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri anche ispirate a discriminazione di genere e per lancio di oggetti non contundenti (tappi di plastica) collettivo sporadico, senza colpire.

COSTA IMOLA. Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri

Girone OVEST

L.B. KNIGHTS LEGNANO. Ammenda di Euro 225,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri

ALAN MARK VOSKUIL (atleta REMER TREVIGLIO). Squalifica per 1 gara per comportamento intimidatorio nei confronti di un tesserato avversario, fatto che ne comportava l’espulsione

JOSHUA KEITH HAIRSTON (atleta BENACQUISTA LATINA). Squalifica per 1 gara per comportamento intimidatorio nei confronti di un tesserato avversario, fatto che ne comportava l’espulsione

CUORE BASKET NAPOLI. Ammenda di Euro 1.500,00 per lancio di palline di plastica che provocava la temporanea sospensione della gara per ripulire il terreno di gioco, per esplosione di mortaretti e per lancio di oggetti non contundenti (palline di plastica) collettivo sporadico, senza colpire

Serie A1 Femminile

Terza giornata di ritorno, gare del 23 dicembre 2017

GESAM LUCCA. Ammenda di Euro 267,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

GESAM LUCCA. Ammenda di Euro 500,00 per mancato funzionamento dello stop lamp di uno dei due canestri

TREOFAN ITALY BATTIPAGLIA. Ammenda di Euro 300,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri

Com. Stam.